Смерть королеви Єлизавети II спровокувала появу десятків токенів та NFT — Finance.ua

Після смерті королеви Єлизавети II на крипторинку з’явилися десятки токенів, у назві яких фігурує Queen.

Про це йдеться у матеріалі Cointelegraph, пише gazetavv.com

Як зазначає видання, на базі Binance Smart Chain (BSC) та Ethereum запущені токени з назвами типу Queen Elizabeth Inu, Save the Queen, Queen, QueenDoge, London Bridge is Down та Rip Queen Elizabeth.

Наприклад, вартість Queen Elizabeth Inu за день виросла на 42 722%.

На сайті інвесторів попереджають, що торгівля токеном у парі з WBNB почалася менше ніж 24 години тому, і інвестори повинні розуміти можливі ризики.

Смерть королеви Великої Британії спровокувала появу багатьох NFT. На маркетплейсі OpenSea з’явилася колекція RIP Queen Elizabeth.

