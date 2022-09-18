Смерть королеви Єлизавети II спровокувала появу десятків токенів та NFT — Finance.ua
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Смерть королеви Єлизавети II спровокувала появу десятків токенів та NFT

Фінтех і Картки
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Після смерті королеви Єлизавети II на крипторинку з’явилися десятки токенів, у назві яких фігурує Queen.
Про це йдеться у матеріалі Cointelegraph, пише gazetavv.com.
Як зазначає видання, на базі Binance Smart Chain (BSC) та Ethereum запущені токени з назвами типу Queen Elizabeth Inu, Save the Queen, Queen, QueenDoge, London Bridge is Down та Rip Queen Elizabeth.
Наприклад, вартість Queen Elizabeth Inu за день виросла на 42 722%.
На сайті інвесторів попереджають, що торгівля токеном у парі з WBNB почалася менше ніж 24 години тому, і інвестори повинні розуміти можливі ризики.

Криптовалюта Queen зросла на 15 000%

Смерть королеви Великої Британії спровокувала появу багатьох NFT. На маркетплейсі OpenSea з’явилася колекція RIP Queen Elizabeth.
Смерть королеви Єлизавети II спровокувала появу десятків токенів та NFT
За матеріалами:
Finance.ua
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