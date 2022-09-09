Криптовалюта Queen выросла на 15 000% — Finance.ua
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Криптовалюта Queen выросла на 15 000%

Финтех и Карты
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Кончина королевы Елизаветы II привела к появлению новых криптовалютных токенов, таким образом некоторые мошенники используют исторический момент для получения прибыли.
Как стало известно, на криптовалютном рынке появилось около 40 мем-токенов на базе Ethereum и BNB Chain, среди них: Queen Elizabeth Inu, Queen Doge, God Save The Queen, London Bridge Is Down, Queen Grow, Rip Queen Elizabeth, Elizabeth II и Queen Inu II. Больше всего вырасти удалось скам токену Queen, поднявшемуся на 15 000%.
Криптовалюта Queen выросла на 15 000%
По другим криптовалютам — токен Save The Queen выручил $700 000, а Queen Elizabeth Inu — $200 000. Очевидно, стоимость таких цифровых активов очень волатильна и не имеет шансов остаться высокой в перспективе.
Авторы NFT-коллекции QueenE, вышедшей еще в июле, объявили о закрытии торгов.

Стейблкойны: аналог доллара или даже лучше?

По материалам:
noworries
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