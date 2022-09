Криптовалюта Queen выросла на 15 000% — Finance.ua

Криптовалюта Queen выросла на 15 000% Сегодня 14:32 — Финтех и Карты

Кончина королевы Елизаветы II привела к появлению новых криптовалютных токенов, таким образом некоторые мошенники используют исторический момент для получения прибыли.

Как стало известно, на криптовалютном рынке появилось около 40 мем-токенов на базе Ethereum и BNB Chain, среди них: Queen Elizabeth Inu, Queen Doge, God Save The Queen, London Bridge Is Down, Queen Grow, Rip Queen Elizabeth, Elizabeth II и Queen Inu II. Больше всего вырасти удалось скам токену Queen, поднявшемуся на 15 000%.

По другим криптовалютам — токен Save The Queen выручил $700 000, а Queen Elizabeth Inu — $200 000. Очевидно, стоимость таких цифровых активов очень волатильна и не имеет шансов остаться высокой в перспективе.

Авторы NFT-коллекции QueenE, вышедшей еще в июле, объявили о закрытии торгов.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.