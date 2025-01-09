Смартфони Samsung отримають незвичайну функцію з 22 січня — Finance.ua
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Смартфони Samsung отримають незвичайну функцію з 22 січня

Фондовий ринок
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Смартфони Samsung отримають незвичайну функцію з 22 січня
Смартфони Samsung отримають незвичайну функцію з 22 січня
Компанія стверджує, що представить «наступну еволюцію» Galaxy AI, яка змінить спосіб взаємодії людей з телефонами.
Samsung оголосила, що проведе щорічний захід «Unpacked» у середу, 22 січня. Компанія презентує низку новинок, зокрема й нові функції ШІ. Про це пише MacRumors.
Samsung вперше презентувала Galaxy AI в липні, представивши Galaxy ZFold 6 і ZFlip 6, продемонструвавши такі функції, як ескіз, що перетворює малюнки на фото, застосунок «Нотатки» з функціями перекладу і створення повідомлень, інтеграцію з Google Gemini, текстові підказки, переклад дзвінків у реальному часі та інструменти для фотозйомки.
На заході Unpacked будуть представлені нові смартфони серії S, які покликані конкурувати з флагманськими моделями Apple iPhone 16. Цього року Samsung представить серію Galaxy S25 з чіпами Snapdragon 8 Elite від Qualcomm.
З чуток, нові смартфони матимуть більші дисплеї і більш вигнутий дизайн із закругленими краями, хоча очікується, що основна увага буде приділена функціям ШІ. Samsung також працює над гарнітурою змішаної реальності на базі Android, яка працюватиме під управлінням операційної системи Android XR від Google, і цілком можливо, що Samsung продемонструє її на заході. Майбутня гарнітура Samsung конкуруватиме з Apple Vision Pro, але, як очікується, вона не буде такою дорогою.
За матеріалами:
Фокус
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