Смартфони Google стануть ще більш гнучкими для персоналізації — Finance.ua
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Смартфони Google стануть ще більш гнучкими для персоналізації

Фондовий ринок
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За інформацією видання Android Authority, Google розширить можливості фірмових смартфонів Pixel з налаштування екрану блокування. Фахівцям вдалося активувати нові функції в останній беті Android 15 QPR2 Beta 2 і наочно їх показати.

Що відомо про Android 15 QPR2 Beta 2

В Android 14 на смартфонах Pixel з’явилася можливість налаштовувати стиль годинника, запропонувавши на вибір 9 варіантів. Користувачі можуть змінювати його розмір і колір. Судячи з усього, з релізом Android 15 QPR2 з’являться й інші способи їхньої кастомізації.
Співробітникам Android Authority вдалося активувати нову опцію, за допомогою якої можна вручну налаштовувати товщину, ширину, округлість і нахил цифр годинника. Це дає змогу надати екрану блокування більше індивідуальності.
Функція поки що перебуває на етапі розробки, і до релізу вона може змінитися. Або ж Google може зовсім відмовитися від її впровадження — покаже час.
За матеріалами:
itechua
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