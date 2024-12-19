Смартфони Google стануть ще більш гнучкими для персоналізації — Finance.ua

Смартфони Google стануть ще більш гнучкими для персоналізації Сьогодні 19:33 — Фондовий ринок

За інформацією видання Android Authority, Google розширить можливості фірмових смартфонів Pixel з налаштування екрану блокування. Фахівцям вдалося активувати нові функції в останній беті Android 15 QPR2 Beta 2 і наочно їх показати.

Що відомо про Android 15 QPR2 Beta 2

В Android 14 на смартфонах Pixel з’явилася можливість налаштовувати стиль годинника, запропонувавши на вибір 9 варіантів. Користувачі можуть змінювати його розмір і колір. Судячи з усього, з релізом Android 15 QPR2 з’являться й інші способи їхньої кастомізації.

Співробітникам Android Authority вдалося активувати нову опцію, за допомогою якої можна вручну налаштовувати товщину, ширину, округлість і нахил цифр годинника. Це дає змогу надати екрану блокування більше індивідуальності.

Функція поки що перебуває на етапі розробки, і до релізу вона може змінитися. Або ж Google може зовсім відмовитися від її впровадження — покаже час.

itechua За матеріалами:

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