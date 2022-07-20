Смартфони Fly повертаються: представлять відразу 4 моделі — Finance.ua

Смартфони Fly повертаються: представлять відразу 4 моделі Вчора 04:08 — Фондовий ринок

Старші читачі, можливо, пам’ятають бренд Fly. Компанія з нуля розробила сенсорні телефони, потім почала виготовляти смартфони і навіть викликала фурор завдяки своєму суббренду Wileyfox, пристрої є справжніми конкурентами найкращим моделям Xiaomi. Проте ажіотаж компанії тривав недовго, і незабаром виробництво дзвоника відновилося.

Потім F+ було перейменовано. Підтримуючи новий бренд, китайці виготовили чудові кнопки, але джерела кажуть, що вони планують знову вийти на ринок смартфонів.

F+ сертифікував до п’яти бюджетних моделей і позначив не лише їхні назви, але й особливості. Ось обладнання:

F+ SA50 — 5-дюймовий екран, 2 ГБ оперативної пам’яті, 16 ГБ вбудованої пам’яті, акумулятор 2000 мАг;

F+ SH60 — 6-дюймовий екран, 2 ГБ оперативної пам’яті, 32 ГБ накопичувача, акумулятор 3000 мАг;

F+ SA55 ​​— 5,5-дюймовий екран, 2 ГБ оперативної пам’яті, 16 ГБ накопичувача, акумулятор 2400 мАг;

F+ SH65 — 6,5-дюймовий екран, 2 ГБ оперативної пам’яті, 32 ГБ вбудованої пам’яті, батарея на 4800 мАг.

Оббивка телефонів буде слабкою, і вони навряд чи зможуть конкурувати з пристроями Samsung, Xiaomi і Realme. З огляду на все, компанія вирішила випробувати його на початковій частині ринку.

Як ми всі знаємо, F+ SH60 матиме дві версії — перша підтримує сервіси Google, а друга підтримує сервіси Huawei. Не зовсім зрозуміло, кому призначені такі пристрої, і навряд чи покупці відкинуть варіант GMS на заміну.

itechua За матеріалами:

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