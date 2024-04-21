Смартфон за $500: ТОП-4 найкращих варіанти (фото) — Finance.ua
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Смартфон за $500: ТОП-4 найкращих варіанти (фото)

Технології&Авто
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Смартфон за $500: ТОП-4 найкращих варіанти (фото)
Смартфон за $500: ТОП-4 найкращих варіанти (фото), Фото: The Vеrge
Редактори The Vеrge проаналізували смартфони у межах $500 та визначили найкращі гаджети на основі якості камер і дисплея, місця для зберігання пам’яті, а також підтримки програмного забезпечення.

iPhone SE 2022 року

У матеріалі вказано, що цей смартфон від Apple є найдешевшим варіантом, якщо ви прагнете отримати актуальний iPhone за невеликі кошти.
Пристрій буде підтримувати оновлення iOS ще як мінімум 4 роки. Хоча він оснащений дуже маленьким і застарілим 4,7-дюймовим екраном, зате його зручно тримати в руках.
Фото: Apple
Фото: Apple

Google Pixel 7а

Ці смартфони є одними з найкращих у сегменті Android-смартфонів одразу у двох аспектах: фотоможливості та підтримка оновленнями.
Це недорогий смартфон, який знімає як камерофон, має плавний дисплей, чудову продуктивність, бездротове заряджання і ступінь захисту IP67 від пилу та води.
Також Google гарантує, що через 3−4 роки смартфон продовжить отримувати чергову свіжу версію прошивки.
Фото: Google
Фото: Google

OnePlus 12R

Редактори вказали, що цей гаджет є «найкращим середньобюджетним смартфоном, що працює як флагман».
Апарат оснащений великим і красивим екраном із частотою 120 Гц, флагманським чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 і швидкою зарядкою 100 Вт, завдяки чому він здається набагато дорожчим за його ціну в $500.
Фото: Bridenstine
Фото: Bridenstine

Google Pixel 6a

Найкращий смартфон до 400 доларів. Хоча зі знижкою його іноді можна знайти і за 300 доларів.
Це далеко не найбільш технічно просунутий девайс, але він досі залишається чудовим вибором завдяки компактним габаритам, крутим камерам і «чистому» Android, за який, зокрема, всі «пікселі» і полюбили.
Фото: Joshua Waller
Фото: Joshua Waller
Нагадаємо, на початок 2024 року найоптимальнішим серед смартфонів Apple залишається iPhone 13. Його випустили у 2021 році, однак він все ще є продуктивним та відповідає критерію «ціна-якість».
За матеріалами:
УНІАН
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