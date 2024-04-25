Smart презентував великий електрокросовер із запасом ходу 500 км (фото) — Finance.ua
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Smart презентував великий електрокросовер із запасом ходу 500 км (фото)

Технології&Авто
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Smart презентував великий електрокросовер із запасом ходу 500 км (фото)
Smart презентував великий електрокросовер із запасом ходу 500 км (фото)
Після тривалої рекламної кампанії презентовано електричний кросовер під назвою Smart #5. Всупереч очікуванням, модель дебютувала як концепт. Серійну версію планують показати пізніше, а у виробництво запустити наприкінці цього року.
Електромобіль є найбільшим у лінійці марки. Він побудований на платформі SEA, яка також лежить в основі Smart #1 та Volvo EX30 і досягає в довжину 4600 мм. Новинка виглядає брутально з усіма атрибутами цього сегменту. У їх числі захисні пластини на бамперах, обвіс, багажник із вбудованими світлодіодами на даху, троси на капоті та колеса, взуті у масивні шини.
Smart презентував великий електрокросовер із запасом ходу 500 км (фото)
Smart #5 також отримав значний дорожній просвіт, оригінальну оптику та задні двері, які відкриваються проти ходу руху. Салон просторий та комфортний. У його оснащення входить цифрова панель приладів, сучасна мультимедійна система з великим OLED-дисплеєм, та окремий екран для переднього пасажира.

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Комфортні сидіння електрокросовера оснащені функціями підігріву, вентиляції та масажу, а також вбудованими подушками безпеки. Є портативний динамік, фонове освітлення та широкий перелік функцій ADAS. В обробці використані шкіра та міцний текстиль.
Smart презентував великий електрокросовер із запасом ходу 500 км (фото)
Новий кросовер запропонують з одним та двома електромоторами. Завдяки батареї на 100 кВтг він зможе проїжджати на одному заряді до 550 км. Щодо продуктивності новинки інформації немає. Smart розкриє їх під час презентації серійної версії моделі. Конкурентами моделі у компанії називають Mini Countryman, BMW iX1, Mercedes EQA/EQE, Audi Q4 e-tron і Volvo EX40.
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