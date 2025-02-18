Smart готує перший в своїй історії седан — Finance.ua

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Smart готує перший в своїй історії седан

Технології&Авто
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Smart готує перший в своїй історії седан
Smart готує перший в своїй історії седан
Mercedes-Benz та Geely готують перший в історії седан Smart. На її дебют чекають вже цього року. Відомо, що розробку дизайну моделі доручили Mercedes-Benz, а за все інше відповідає китайський Geely.
Наразі модельна лінійка Smart «нової хвилі» складається з трьох моделей, всі вони відносяться до сегменту SUV і відрізняються габаритами. Їм присвоєно назви #5, #2 та #3. На підході і седан — перший в історії Smart, якому пророкують індекс #6.
Новинка покликана стати флагманом лінійки і конкурувати з Tesla Model 3. Причому електричним варіантом справа не обмежиться, в майбутньому з’явиться і гібрид. За основу візьмуть китайську платформу PMA2+, знайому за Zeekr 007, а кузов зроблять найаеродинамічнішим зі всіх «Смартів». На вибір запропонують батареї ємністю 75 і 100 кВт*год, і, за попередніми оцінками, на одному заряді Smart #6 проїжджатиме близько 800 кілометрів за циклом CLTC.
Буде у нього і «заряджена» версія Brabus, яка отримає двомоторну установку потужністю близько 650 кінських сил та повний привід.
Smart готує перший в своїй історії седан
Довго на новинку чекати не доведеться — прем’єра седана Smart #6, за чутками, запланована на 2025 рік, а у продаж він надійде 2026-го. Паралельно Smart виходитиме на нові ринки, у тому числі Південну Америку, Африку та Європу. Згідно зі статистикою, в 2024 році Smart реалізував 130 тисяч автомобілів, більшість з яких було зареєстровано в Китаї.
За матеріалами:
Autogeek
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