Смарт-браслет Xiaomi Band 7 Pro представлять 4 липня — Finance.ua

Смарт-браслет Xiaomi Band 7 Pro представлять 4 липня Вчора 05:41 — Фондовий ринок

Наразі стало відомо, що в рамках даної презентації Xiaomi покаже не лише нові смартфони, а й смарт-браслет Xiaomi Band 7 Pro.

Про це повідомив офіційний акаунт Xiaomi Smart Ecosystem у соціальній мережі Weibo. На жаль, особливості потенційної новинки поки що не розкриваються.

Відомо лише, що Xiaomi Band 7 Pro отримає великий прямокутний дисплей. Також є припущення, що пристрій може виявитися перейменованою версією Amazfit Band, відповідно, отримає екран з роздільною здатністю 194×368 пікселів, GPS, NFC та батарею ємністю 232 мАг.

За чутками, вартість Xiaomi Band 7 Pro становитиме близько $75.

iLenta За матеріалами:

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