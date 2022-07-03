Смарт-браслет Xiaomi Band 7 Pro представлять 4 липня — Finance.ua
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Смарт-браслет Xiaomi Band 7 Pro представлять 4 липня

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Наразі стало відомо, що в рамках даної презентації Xiaomi покаже не лише нові смартфони, а й смарт-браслет Xiaomi Band 7 Pro.
Про це повідомив офіційний акаунт Xiaomi Smart Ecosystem у соціальній мережі Weibo. На жаль, особливості потенційної новинки поки що не розкриваються.
Відомо лише, що Xiaomi Band 7 Pro отримає великий прямокутний дисплей. Також є припущення, що пристрій може виявитися перейменованою версією Amazfit Band, відповідно, отримає екран з роздільною здатністю 194×368 пікселів, GPS, NFC та батарею ємністю 232 мАг.
За чутками, вартість Xiaomi Band 7 Pro становитиме близько $75.
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За матеріалами:
iLenta
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