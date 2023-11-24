Словенія виділить Україні €5 мільйонів на відбудову інфраструктури — Finance.ua
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Словенія виділить Україні €5 мільйонів на відбудову інфраструктури

Казна та Політика
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Словенія виділить Україні €5 мільйонів на відбудову інфраструктури
Словенія виділить Україні €5 мільйонів на відбудову інфраструктури
Центр міжнародного співробітництва та розвитку Словенії (CMSR) приймає на розгляд проєкти з відбудови інфраструктури України та готовий виділити грантові кошти у розмірі 5 мільйонів євро, які покриватимуть до 50% вартості проєкту.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
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Проєкти відбудови можуть бути подані шляхом цифрової заявки на сайті CMSR, проходження процедури оцінки, презентації проєкту, затвердження його радою CMSR та урядом Словенії, а також укладення донорської угоди.
«З початку повномасштабної війни Словенія вже надала Україні значну гуманітарну допомогу, а також фінансову підтримку ініціативи „Grain from Ukraine“. Ми вдячні за цю суттєву підтримку та готові до подальшої співпраці», — сказала заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України з питань європейської інтеграції Анна Юрченко.

Довідка Finance.ua:

  • прем'єр-міністр Словенії під час візиту до Києва висловив готовність своєї країни брати участь у відновленні Ізюму на Харківщині. Пізніше було ухвалено рішення виділити допомогу Україні на гуманітарне розмінування на суму €1,5 млн;
  • у 2022 році МЗС Словенії виділило €3,46 млн на гуманітарну, матеріальну допомогу та розвиток, а у 2023 році планується виділення до €6,14 млн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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