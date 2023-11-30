Словаччина продовжила ембарго на український агроекспорт на невизначений термін — Finance.ua
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Словаччина продовжила ембарго на український агроекспорт на невизначений термін

Аграрний ринок
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Словаччина продовжила ембарго на український агроекспорт на невизначений термін
Словаччина продовжила ембарго на український агроекспорт на невизначений термін
Уряд Словаччини на чолі з прем'єр-міністром Робертом Фіцо вирішив у середу 29 листопада продовжити заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України та посилити правила транзиту. Відповідний законопроєкт опублікований на урядовому порталі.
Заборона, яка поширювалася раніше на чотири найменування українських товарів, розширена до 14 позицій. До цього до Словаччини не можна було ввозити з України пшеницю, кукурудзу, ріпак і насіння соняшнику. Тепер під ембарго підпали, зокрема, мед, цукор, соєві боби, ячмінь, борошно, солод і висівки тощо.

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Згідно з пропозицією міністра сільського господарства Річарда Такача, транзит решти сільськогосподарської продукції та продуктів харчування з України підлягатиме митній забороні. Це означає, що вантажі на митниці будуть опломбовані. Зазначається, що такі заходи необхідно вжити зокрема через відсутність загальноєвропейського рішення щодо українських товарів.
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Раніше Братислава запровадила заборону на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику.
Після закінчення терміну дії ембарго Євросоюзу 15 вересня 2023 року Словаччина, як і Польща та Угорщина, запровадила у вересні власну односторонню заборону на імпорт певних продуктів з України.
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