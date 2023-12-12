Словаччина готова підтримати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС, — глава МЗС — Finance.ua
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Словаччина готова підтримати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС, — глава МЗС

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Словаччина готова підтримати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС, — глава МЗС
Словаччина готова підтримати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС, — глава МЗС
Словаччина готова підтримати рішення відкрити переговори з Україною про вступ до Європейського союзу на саміті, який відбудеться 14−15 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Словаччини Юрая Бланара за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 11 грудня.
«Оцінивши реформаторські зусилля у Києві, ми готові підтримати відкриття переговорів про вступ, про що буде йтися на майбутньому засіданні Євроради. Втім, попереду у нашого східного сусіда ще довгий і тернистий шлях, усі необхідні заходи потрібно не лише схвалити, але й втілити у життя та стежити за їхнім дотриманням», — сказав Бланар.
При цьому словацький міністр заявив, що необхідно більше зосередитися «на пошуку мирних рішень» і займатися відновленням України, що має наблизити країну до членства в ЄС.
Він також додав, що Словаччина не буде надавати військову допомогу Україні, а лише гуманітарну.
«Водночас, ми продовжимо надавати Україні гуманітарну підтримку, зокрема у питанні розмінування та підготовки енергетичної інфраструктури до зими, і в цьому вже були конкретні кроки», — зазначив Бланар.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, 8 листопада, Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною про вступ. За словами Урсули фон дер Ляєн, Україна вже виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС.
Однак Угорщина заявила, що виступить проти того, щоб ЄС почав з Україною переговори про вступ. Партія прем'єра Віктора Орбана подала до парламенту резолюцію проти переговорів про вступ України до ЄС.
За матеріалами:
РБК-Україна
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