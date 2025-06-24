Словаччина готова підтримати нові антиросійські санкції (умови) — Finance.ua

Словаччина готова підтримати нові антиросійські санкції (умови) Сьогодні 15:45 — Енергетика

Словаччина готова підтримати нові антиросійські санкції (умови)

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар висловив готовність підтримати запропонований ЄС 18-й пакет санкцій проти Росії лише через кілька годин після того, як його угорський колега Петер Сіярто заявив, що як Угорщина, так і Словаччина виступають проти нього, пише euractiv

У понеділок увечері Бланар заявив, що уряд Словаччини оцінює кожен пакет санкцій на основі того, чи може він завдати шкоди національній економіці.

«Переговори все ще тривають», — сказав Бланар після засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, — «але, виходячи з того, що обговорювалося досі, очевидно, що пакет не матиме негативного впливу на економіку Словаччини, і ми готові його підтримати».

Однак він додав, що Словаччина звернеться з проханням про «гарантії» та підтримку для пом’якшення наслідків відключення від російських джерел енергії.

«Існують також арбітражні ризики, які вплинуть на Словацьку Республіку, і можливо, вони сягатимуть до 20 мільярдів євро», — сказав він. «Ось чому ми вимагаємо гарантій щодо того, як ці негативні наслідки будуть усунені».

Бланар наполягав, що для Словаччини політично вкрай важливо перенести обговорення пакету санкцій на розгляд Європейської Ради та пов’язати його з пропозицією RePowerEU.

Тому і він, і прем’єр-міністр Роберт Фіцо прагнуть зустрітися з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, країна якої головуватиме на обговореннях ініціативи RePowerEU.

Раніше в понеділок міністр закордонних справ Угорщини Сіярто заявив, що Угорщина та Словаччина виступають проти запропонованого ЄС пакету санкцій через побоювання щодо енергетичної безпеки та заперечення проти зусиль Брюсселя заборонити імпорт російського газу та нафти.

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