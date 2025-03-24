Слід економити у вечірній пік: через погіршення погоди зросло споживання електрики, є знеструмлення — Finance.ua
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Слід економити у вечірній пік: через погіршення погоди зросло споживання електрики, є знеструмлення

Енергетика
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Слід економити у вечірній пік: через погіршення погоди зросло споживання електрики, є знеструмлення
Слід економити у вечірній пік: через погіршення погоди зросло споживання електрики, є знеструмлення
Через негоду та зниження температури повітря споживання електроенергії зросло. Енергетики просять ощадливо використовувати електроенергію з 17:00 до 21:00.
Споживання електроенергії суттєво зросло, слід споживати електроенергію ощадливо у вечірні години — з 17:00 до 21:00, через негоду є знеструмлення в 37 населених пунктах у кількох областях, повідомили у НЕК «Укренерго» у понеділок.

Негода

«Внаслідок несприятливих погодних умов (дощ та сильні пориви вітру вночі) на ранок є знеструмлення в 37 населених пунктах у кількох областях. Ремонтні бригади обленерго вже почали аварійно-відновлювальні роботи, протягом дня всі абоненти будуть заживлені», — ідеться у повідомленні.

Споживання

«Споживання електроенергії зросло. Причина таких суттєвих змін — зниження температури повітря, порівняно з кінцем минулого тижня. А також — хмарна погода майже на всій території України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових СЕС», — сказано у повідомленні.
Як зазначається, сьогодні на 9:30 рівень споживання був на 11,9% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня — 21 березня.
23 березня добовий максимум споживання був увечері — на 2,7% нижчим, ніж максимум попередньої неділі.
Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
За матеріалами:
УНН
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