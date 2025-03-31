«Скрутна фінансова ситуація»: в Рівному даватимуть воду по годинах — Finance.ua
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«Скрутна фінансова ситуація»: в Рівному даватимуть воду по годинах

Особисті фінанси
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«Скрутна фінансова ситуація»: в Рівному даватимуть воду по годинах
«Скрутна фінансова ситуація»: в Рівному даватимуть воду по годинах
«Рівнеоблводоканал» попередив споживачів про запровадження погодинного постачання води зі зниженим тиском, починаючи з квітня.
Про це повідомляють в КП «Рівнеоблводоканал».
«Подача води із пониженим тиском відбуватиметься в окремі години вдень, коли вартість тарифу електроенергії найбільша, а також у нічний час. Ми відтягували цей крок, як могли, проте далі так тривати не може. До погодинної подачі води із пониженим тиском нас змушує скрутна фінансова ситуація, яка склалася на підприємстві через невідповідність наших тарифів реальній економічній ситуації. І мова зараз не про прибутки, а про те, щоб водоканал просто вижив», — сказав в.о. директора «Рівнеоблводоканалу» Андрій Грухаль.
За його словами, нині економічно обґрунтований тариф мав би бути 57 грн 7 коп. за 1 куб. м водопостачання та водовідведення (разом з ПДВ) для усіх без винятку категорій, але для населення діючий тариф залишається на довоєнному рівні і становить 32 грн 60 коп. за 1 куб. м з ПДВ.
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«Незважаючи на те, що населення розраховується із нами за спожиті послуги майже повністю, саме економічно необґрунтований тариф призвів до того, що борг „Рівнеоблводоканалу“ вже перевалив за 115 млн грн. Із них близько 70 млн — це борг за електроенергію, а решта 45 млн — борг підприємства перед „Рівнеазотом“ за очистку стоків. З такими боргами, як розумієте, навіть ті 20 млн грн, які на 2025 рік передбачила нам Рівненська обласна рада, ситуацію кардинально не змінять», — сказав в.о. директора КП.
«Оскільки тарифи для облводоканалів в НКРЕКП піднімати найближчим часом не збирається, то єдиним виходом, який дасть нам змогу бодай трохи зекономити на електроенергії, залишається погодинне обмеження водопостачання для населення», — розповів Грухаль.
За матеріалами:
Економічна Правда
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