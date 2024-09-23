Скорочуються обсяги перевезення зернових залізницею до Румунії та Угорщини — Finance.ua
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Скорочуються обсяги перевезення зернових залізницею до Румунії та Угорщини

Аграрний ринок
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Скорочуються обсяги перевезення зернових залізницею до Румунії та Угорщини
Скорочуються обсяги перевезення зернових залізницею до Румунії та Угорщини
У вересні скоротилися середньодобові обсяги перевезення зернових через залізничні прикордонні переходи з Румунією та Угорщиною. Про це йшлося під час онлайн-наради представників АТ «Укрзалізниця» з учасниками аграрного ринку.
Наразі до Румунії щодоби в середньому прямує 49,6 вагона із зерном на добу. Це на 3,4 одиниці менше, ніж у серпні.
На 3,2 вагона поменшав середньодобовий обсяг передачі зерна до Угорщини. Теперішній показник становить 25,3 одиниці на добу.
Проте через українсько-польські прикордонні переходи щодоби в середньому рухається 53,8 вагона зі збіжжям. Порівняно із серпнем показник зріс на 3,5 одиниці на добу.
На стільки ж зріс обсяг передачі зернових до Словаччини. Нині через переходи щодоби в середньому прямує 29,4 вагона зі збіжжям.
Загальний показник середньодобової передачі зернових вантажів і шротів становить 194 вагони. Упродовж 18 діб вересня показник зменшився на 12 одиниць.
За матеріалами:
ukragroconsult
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