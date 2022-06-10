Skoda відновлює постачання автомобілів в Україну — Finance.ua

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Skoda відновлює постачання автомобілів в Україну

Вчора 06:19Технології&Авто
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Skoda відновлює постачання автомобілів в УкраїнуSkoda відновлює постачання автомобілів в Україну
Найбільший автовиробник Skoda Auto відновить постачання машин до України. Нові автомобілі прибудуть уже у червні.
Про це повідомляє Reuters.
Чеський автовиробник заявив, що 80 машин будуть поставлені першою партією у напіврозібраному вигляді та зібрані на заводі його партнера Eurocar.
З готових автомобілів демонтуються двигун, коробка передач, передній міст, задній міст, колеса та у версії 4×4 — карданний вал.
«Будь-яке збільшення обсягів виробництва залежатиме від того, як розвиватиметься війна», — наголошується у заяві Skoda.
Що стосується моделей, то йдеться про позашляховики Kodiaq і Karoq.
Зазначимо, у квітні в Україні було реалізовано 1242 нові автомобілі, при цьому за рахунок нульової ставки розмитнення збільшився продаж Mercedes-Benz і BMW.
За матеріалами: Діло
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