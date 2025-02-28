Skoda розпочала виробництво двох нових кросоверів — Finance.ua

Skoda розпочала виробництво двох нових кросоверів Сьогодні 22:50 — Технології&Авто

Skoda розпочала виробництво двох нових кросоверів

Чеська компанія Skoda оголосила про запуск серійного виробництва свого нового електричного кросовера Enyaq та його купеподібної версії під назвою Enyaq Coupe. Складання новинок налагодили на заводі в чеському місті Млада-Болеслав, передає пресслужба компанії.

Skoda Enyaq та Enyaq Coupe випускають на тій же гнучкій виробничій лінії, що і нові Elroq й Octavia. Упродовж дня на підприємстві можуть збирати до 300 автомобілів нового сімейства.

«Це перший завод Volkswagen Group в Європі, де паливні та електричні моделі виробляються пліч-о-пліч, що дозволяє швидко адаптуватися до змін споживчого попиту», — йдеться в прес-релізі Skoda.

Крім збирання нових Skoda Elroq та Enyaq, підприємство у Млада-Болеславі виробляє акумулятори для цих електроавто на платформі MEB.

Нагадаємо, нове сімейство Skoda Enyaq прийшло на зміну першій повністю електричній серійній моделі чеського виробника. Ці електрокросовери пропонуються із трьома варіантами силових установок потужністю від 204 до 286 к.с. та двома варіантами елементів живлення. Enyaq 60 та Enyaq 85 мають один двигун на задній осі, у той час як Enyaq 85x отримав повний привід та двомоторну силову установку. Запас ходу Skoda Enyaq перевищує 580 кілометрів за циклом WLTP, а Enyaq Coupe може проїжджати без підзарядки майже 600 кілометрів.

MMR За матеріалами:

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