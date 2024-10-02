Skoda презентувала найдоступніший електромобіль (фото) — Finance.ua

Skoda презентувала найдоступніший електромобіль (фото) Сьогодні 18:10 — Фондовий ринок

Skoda презентувала найдоступніший електромобіль (фото)

Skoda представила новий електромобіль Elroq, який позиціонується як «найдоступніший у своєму сегменті» з огляду на розмір акумулятора та багате стандартне обладнання.

Ціна стартує від 31 500 фунтів стерлінгів у Великобританії та близько 33 000 євро в континентальній Європі. Офіційний дебют заплановано на початок наступного року.

Elroq отримав сучасний дизайн з чорною глянцевою передньою панеллю замість традиційної решітки, що приховує датчики та фронтальну камеру. Особливістю є контурний капот із написами замість значка, що стало нововведенням для моделей Skoda. Аеродинамічні елементи та низький коефіцієнт лобового опору (0,26) також роблять Elroq більш економічним.

Автомобіль має мінімалістичний інтер’єр з 13-дюймовою інформаційно-розважальною системою, проекційним дисплеєм доповненої реальності та голосовим помічником Laura, що інтегрується з ChatGPT. Додатково Skoda зберегла деякі фізичні кнопки та запропонувала стійкі матеріали для оздоблення салону.

Elroq доступний у трьох версіях: з батареями на 55, 63 та 82 кВт/год, що забезпечують запас ходу від 375 до 581 км. Найпотужніша версія має 282 к.с. і розганяється до 100 км/год за 6,6 секунд. Також планується модель з повним приводом.

Модель базується на платформі MEB та підтримує швидку зарядку до 175 кВт, що дозволяє зарядити батарею на 82 кВт/год від 10% до 80% всього за 28 хвилин.

Серед «Simply Clever» рішень від Skoda — парасолька в дверях, ящик для дрібниць та найбільший у своєму класі багажник, що може вмістити до 1580 літрів при складених сидіннях.

MMR За матеріалами:

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