Skoda представила найдовший у світі трамвай (фото) — Finance.ua
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Skoda представила найдовший у світі трамвай (фото)

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Skoda представила найдовший у світі трамвай (фото)
Skoda представила найдовший у світі трамвай (фото)
Чеський виробник Škoda Group офіційно представив найдовший у світі трамвай — 60-метровий Škoda ForCity Smart 38T. Він курсує у німецькому Мангеймі — третьому за величиною місті у землі Баден-Вюртемберг.
Про це пише ЦТС .
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Цей трамвай розроблено для компанії Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV), що займається громадським транспортом у регіоні.
60-метровий Škoda ForCity Smart 38T має шість вагонів. Його місткість становить 368 пасажирів, з них 144 сидячі місця. Трамвай розрахований на ширину колії 1000 мм.
Максимальна швидкість цього трамвая — 80 кілометрів на годину. Він був випробуваний у Пльзені в Чехії.
Попередній рекорд належав трамваю Urbos, виробленому іспанською компанією CAF. Його довжина становить 55,9 м. Трамвай складається із дев’яти вагонів і курсує в Будапешті.
Мангейм замовив у Škoda 12 трамваїв вказаної моделі. Контракт на постачання було підписано ще у 2018 році, вартість угоди становить 250 млн євро.
Тоді було вирішено, що трамваї будуть різної довжини. Пізніше німецьке місто замовило у чеського виробника ще 34 трамваї. Постачання заплановане до кінця 2026 року.
Ці трамваї виробляють на заводах Skoda у Пльзені та Skoda Transtech у Фінляндії.
За матеріалами:
Центр транспортних стратегій
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