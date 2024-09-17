Skoda представила найдовший у світі трамвай (фото) — Finance.ua

Skoda представила найдовший у світі трамвай (фото) Сьогодні 23:49 — Фондовий ринок

Skoda представила найдовший у світі трамвай (фото)

Чеський виробник Škoda Group офіційно представив найдовший у світі трамвай — 60-метровий Škoda ForCity Smart 38T. Він курсує у німецькому Мангеймі — третьому за величиною місті у землі Баден-Вюртемберг.

Про це пише ЦТС

Цей трамвай розроблено для компанії Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV), що займається громадським транспортом у регіоні.

60-метровий Škoda ForCity Smart 38T має шість вагонів. Його місткість становить 368 пасажирів, з них 144 сидячі місця. Трамвай розрахований на ширину колії 1000 мм.

Максимальна швидкість цього трамвая — 80 кілометрів на годину. Він був випробуваний у Пльзені в Чехії.

Попередній рекорд належав трамваю Urbos, виробленому іспанською компанією CAF. Його довжина становить 55,9 м. Трамвай складається із дев’яти вагонів і курсує в Будапешті.

Мангейм замовив у Škoda 12 трамваїв вказаної моделі. Контракт на постачання було підписано ще у 2018 році, вартість угоди становить 250 млн євро.

Тоді було вирішено, що трамваї будуть різної довжини. Пізніше німецьке місто замовило у чеського виробника ще 34 трамваї. Постачання заплановане до кінця 2026 року.

Ці трамваї виробляють на заводах Skoda у Пльзені та Skoda Transtech у Фінляндії.

Центр транспортних стратегій За матеріалами:

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