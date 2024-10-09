Skoda представила ефектний електромобіль для ралі (фото) — Finance.ua
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Skoda представила ефектний електромобіль для ралі (фото)

Технології&Авто
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Skoda представила ефектний електромобіль для ралі (фото)
Skoda представила ефектний електромобіль для ралі (фото)
Чеський автовиробник перетворив кросовер Skoda Enyaq на ралі-кар. Концепт отримав назву Enyaq RS Race. Новинка суттєво легша за серійну модель завдяки використанню інноваційних матеріалів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Skoda.
Зазначається, що деякі рішення, використані у дослідному електромобілі, знайдуть застосування в майбутніх моделях, зокрема йдеться про біокомпозит, розроблений у співпраці зі швейцарською Bcomp.
З матеріалу на основі волокон льону зроблено обидва бампери, крила, дах, повітрозабірник і заднє антикрило. Частково завдяки цьому масу Enyaq вдалося знизити на 316 кілограмів.
Концепт Enyaq RS Race на 72 міліметри нижче стандартного кросовера. Кузов спереду розширено на 70 міліметрів, ззаду — на 116. Ряд компонентів запозичений у ралійної Skoda Fabia RS Rally2 — це крісла-ковші Atech з шеститочковими ременями, пінний наповнювач дверей та система автоматичного пожежогасіння.
Підвіска теж нова — регулювати можна не тільки рівні стиснення та відбою, а й жорсткість пружин. Крім того, чеські інженери замінили рульовий механізм: замість рейки стоїть лінійна система з програмним налаштуванням зусилля на кермі. У оснащенні Enyaq RS Race також є аудіосистема Havas, яка на швидкості більше 29 км/год транслює в салон саундтрек, що відповідає духу машини.
За матеріалами:
РБК-Україна
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