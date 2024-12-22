Найближчим часом зʼявиться AR-гарнітуру від Samsung — Finance.ua

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Найближчим часом зʼявиться AR-гарнітуру від Samsung

Технології&Авто
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Найближчим часом зʼявиться AR-гарнітуру від Samsung
Найближчим часом зʼявиться AR-гарнітуру від Samsung
Samsung анонсував свою першу AR-гарнітуру під кодовою назвою «Project Moohan», що поєднує технології доповненої реальності, мультимодальний штучний інтелект і відкриту екосистему Android XR, створену у співпраці з Google та Qualcomm.
Про це повідомляє Samsung.
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Гарнітура базується на платформі Android XR, розробленій спільно з Google і Qualcomm, що дозволяє зручно взаємодіяти з контентом за допомогою жестів, голосу та розмовного інтерфейсу.
Завдяки технології Passthrough і ергономічному дизайну, пристрій обіцяє чимало цікавого — від дослідження світу через Google Maps до перегляду відео на YouTube чи планування подорожей за допомогою штучного інтелекту Gemini.
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«XR швидко перетворився з далекої обіцянки на відчутну реальність. Ми віримо, що вона має потенціал відкрити нові та змістовні способи взаємодії зі світом, по-справжньому резонуючи з вашим повсякденним життям, долаючи фізичні кордон», — сказав Вон-Джун Чой, віцепрезидент і керівник відділу досліджень і розробок Mobile eXperience Business.
Гарнітура з’явиться у продажу вже найближчим часом.
За матеріалами:
speka.media
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