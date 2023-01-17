Skoda, Kia, Nissan та інші. Низка автомобільних брендів заблокували додатки в росії — Finance.ua
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Skoda, Kia, Nissan та інші. Низка автомобільних брендів заблокували додатки в росії

Фондовий ринок
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Skoda, Kia, Nissan та інші. Низка автомобільних брендів заблокували додатки в росії
Skoda, Kia, Nissan та інші. Низка автомобільних брендів заблокували додатки в росії
Відразу кілька автовиробників заблокували на території росії роботу своїх мобільних додатків, серед них — Skoda, Kia і Nissan.
Про це повідомляє «Медуза».
Йдеться про додатки, які дозволяють, серед іншого, дистанційно запускати двигун, відстежувати місцезнаходження автомобіля та контролювати його технічний стан.
За останні кілька тижнів у рф припинили роботу програми Skoda, Kia, Infiniti та Nissan. Виробники цих автомобілів надсилали офіційним дилерам повідомлення про подальше відключення сервісів.
Також у росії недоступний і сервісний додаток Porsche. Його підтримку відключили ще влітку 2022 року, причому дилерів про це заздалегідь не попередили. Крім того, з перебоями працюють і мобільні програми Land Rover і Jaguar.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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