Skoda, Kia, Nissan та інші. Низка автомобільних брендів заблокували додатки в росії — Finance.ua

Skoda, Kia, Nissan та інші. Низка автомобільних брендів заблокували додатки в росії Сьогодні 23:05 — Фондовий ринок

Skoda, Kia, Nissan та інші. Низка автомобільних брендів заблокували додатки в росії

Відразу кілька автовиробників заблокували на території росії роботу своїх мобільних додатків, серед них — Skoda, Kia і Nissan.

Про це повідомляє «Медуза».

Йдеться про додатки, які дозволяють, серед іншого, дистанційно запускати двигун, відстежувати місцезнаходження автомобіля та контролювати його технічний стан.

За останні кілька тижнів у рф припинили роботу програми Skoda, Kia, Infiniti та Nissan. Виробники цих автомобілів надсилали офіційним дилерам повідомлення про подальше відключення сервісів.

Також у росії недоступний і сервісний додаток Porsche. Його підтримку відключили ще влітку 2022 року, причому дилерів про це заздалегідь не попередили. Крім того, з перебоями працюють і мобільні програми Land Rover і Jaguar.

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