Складаний iPhone отримає функцію, як у Samsung Galaxy Z Fold (фото) — Finance.ua

Складаний iPhone отримає функцію, як у Samsung Galaxy Z Fold (фото) Сьогодні 04:30 — Фондовий ринок

Складаний iPhone отримає функцію, як у Samsung Galaxy Z Fold (фото)

Apple готує до випуску свій перший складаний iPhone, і свіжі витоки розкривають одну з найцікавіших особливостей майбутнього пристрою — підекранну фронтальну камеру, як Samsung Galaxy Z Fold. Про це повідомив авторитетний інсайдер Digital Chat Station у своїх соцмережах.

Згідно з витоком, внутрішній екран iPhone Fold отримає майже невидиму камеру під екраном, тоді як фронтальна камера на зовнішньому дисплеї буде розташована у звичному вирізі. Подібне рішення вже застосовувалося в Galaxy Z Fold 3 і зберігається в Galaxy Z Fold 6, але його досі критикують за посередню якість знімків. Це пов’язано з тим, що екран заважає світлу потрапляти на детектор, погіршуючи підсумкове зображення.

Тим не менш, підекранні камери дозволяють зробити дисплей по-справжньому цілісним та безрамковим. Очікується, що камера Apple також використовуватиметься переважно для відеодзвінків, тоді як основна селфі-зйомка залишиться за зовнішньою камерою.

Інсайдер також повідомив, що гнучкий екран iPhone матиме діагональ 7,76 дюйма з роздільною здатністю 2713×1920 пікселів, а зовнішній дисплей — 5,49 дюйма з роздільною здатністю 2088×1422 пікселя. Такий підхід ближче до компактного стилю Pixel Fold та OPPO Find N2, а не витягнутого форм-фактора Samsung. Офіційний анонс може відбутися вже 2025 року.

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itechua За матеріалами:

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