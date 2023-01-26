Скільки заробляють українські біженці у Швейцарії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки заробляють українські біженці у Швейцарії

Особисті фінанси
4
З початку війни понад 70 000 українців виїхали до Швейцарії та звернулися до швейцарської влади у пошуках захисту. Більшість біженців виявляють бажання працювати більше.
Про це свідчать результати масштабного опитування, проведеного Бернською Вищою школою прикладних наук (BFH) на замовлення Державного секретаріату у справах міграції (SEM, підрозділ Мін’юсту). Тож, розповідаємо, скільки заробляють українці у Швейцарії.
BFH провело у вересні — жовтні 2022 року онлайн-опитування серед українських біженців. Всього у дослідженні взяли участь 8 000 осіб віком від 16 до 59 років із дозволом на проживання категорії S.
Так, приблизно 40% опитаних біженців у Швейцарії добре знають англійську мову, а 70% — мають вищу освіту.
Місце для вашої реклами
Третина (36%) респондентів заявили, що активно шукають роботу, стільки ж хочуть працювати у Швейцарії. 27% українців пройшли курс профтехнавчання або брали участь в одній з програм працевлаштування. Фактично працюють 15% опитаних. Три чверті тих, хто вже має роботу, хотіли б працювати більше.
Серед працевлаштованих зайнятість виглядає так:
  • в середньому біженці працюють за ставкою 70% тижня — у 98% це був стандартний швейцарський трудовий договір, лише у 2% робота була у статусі самозайнятого працівника.
Ті біженці, які працювали за ставкою 70%, в середньому заробляли 4 477 швейцарських франків (4 880 доларів) на місяць.
До речі, якщо вам потрібна Зелена картка для виїзду на авто за кордон, Finance.ua допомагає швидко оформити її за кілька хвилин.

Придбати зелену картку швидко🚙

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.