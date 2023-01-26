Скільки заробляють українські біженці у Швейцарії — Finance.ua

Скільки заробляють українські біженці у Швейцарії Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

З початку війни понад 70 000 українців виїхали до Швейцарії та звернулися до швейцарської влади у пошуках захисту. Більшість біженців виявляють бажання працювати більше.

Про це свідчать результати масштабного опитування, проведеного Бернською Вищою школою прикладних наук (BFH) на замовлення Державного секретаріату у справах міграції (SEM, підрозділ Мін’юсту). Тож, розповідаємо, скільки заробляють українці у Швейцарії.

BFH провело у вересні — жовтні 2022 року онлайн-опитування серед українських біженців. Всього у дослідженні взяли участь 8 000 осіб віком від 16 до 59 років із дозволом на проживання категорії S.

Так, приблизно 40% опитаних біженців у Швейцарії добре знають англійську мову, а 70% — мають вищу освіту.

Третина (36%) респондентів заявили, що активно шукають роботу, стільки ж хочуть працювати у Швейцарії. 27% українців пройшли курс профтехнавчання або брали участь в одній з програм працевлаштування. Фактично працюють 15% опитаних. Три чверті тих, хто вже має роботу, хотіли б працювати більше.

Серед працевлаштованих зайнятість виглядає так:

в середньому біженці працюють за ставкою 70% тижня — у 98% це був стандартний швейцарський трудовий договір, лише у 2% робота була у статусі самозайнятого працівника.

Ті біженці, які працювали за ставкою 70%, в середньому заробляли 4 477 швейцарських франків (4 880 доларів) на місяць.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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