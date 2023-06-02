Скільки зараз коштують кросовери зі США: ТОП-10 моделей — Finance.ua

Скільки зараз коштують кросовери зі США: ТОП-10 моделей Сьогодні 20:06 — Особисті фінанси

Скільки зараз коштують кросовери зі США: ТОП-10 моделей

Аналітики порталу auto.ria розглянули легковики сегмента SUV, які прибували в Україну зі США, й вибір яких зараз найбільший.

На що звертати увагу при виборі вживаного авто із США

Хто уже мав досвід з підбору «американців», знає: найперше, на що слід звертати увагу, це стан автомобіля, у якому він потрапив на майданчик страхового аукціону. Відновити (принаймні для отримання позитивної візуальної оцінки) машину можна після будь-яких пошкоджень, проте купувати «тотального битка» навряд чи варто, бо у багатьох місцях ремонтована «кузовщина» дасть про себе знати через рік-два експлуатації, та й, крім того, можуть залишитися невиправлені дефекти, наприклад — порушена геометрія кузова, за якої неможливо правильно встановити кути розвалу-сходження на осях. Не варто купувати авто, де спрацювала хоча б одна подушка безпеки, навіть попри запевнення продавців, що вона «професійно реставрована».

Також слід пам’ятати, що перед купівлею автівки, яка побувала на майданчику страхового аукціону, слід дізнатися її повну історію та відмовитися від варіантів, котрі дійсно мали серйозні ушкодження чи спрацювання хоча б однієї з подушок безпеки.

Ще важливо знати, що аби не стикнутися з додатковими витратами, краще обрати авто серед наявних в Україні, з поміж тих, де вже переобладнані задні ліхтарі сигналу повороту на жовтий колір світіння, водійське дзеркало з плаского замінене на сферичне, присутні бокові повторювачі «поворотників» (на корпусах дзеркал або передніх крилах), фари замінені або переобладнані на такі, які відповідають європейському стандарту світла (дають проєкцію, де світлотіньова межа зі «сходинкою»).

Експерти також поділилися ТОП-10 варіантів вживаних «джипів» з Америки, з якими є найбільша кількість пропозицій на auto.ria.

1. Nissan Rogue

У продажу — 780 шт.

Діапазон р.в. — 2014…2019

Середня ціна — $16 500

2. BMW X5

У продажу — 770 шт.

Діапазон р.в. — 2008…2017

Середня ціна — $18 700

3. Ford Escape

У продажу — 630 шт.

Діапазон р.в. — 2012…2019

Середня ціна — $14 600

4. Audi Q5

У продажу — 540 шт.

Діапазон р.в. — 2010…2019

Середня ціна — $18 100

5. Volkswagen Tiguan

У продажу — 520 шт.

Діапазон р.в. — 2010…2019

Середня ціна — $12 800

6. Audi Q7

У продажу — 510 шт.

Діапазон р.в. — 2010…2019

Середня ціна — $22 500

7. Dodge Journey

У продажу — 500 шт.

Діапазон р.в. — 2012…2019

Середня ціна — $14 400

8. Jeep Cherokee

У продажу — 450 шт.

Діапазон р.в. — 2014…2019

Середня ціна — $18 900

9. Jeep Compass

У продажу — 380 шт.

Діапазон р.в. — 2011…2018

Середня ціна — $17 000

10. Ford Edge

У продажу — 340 шт.

Діапазон р.в. — 2015…2019

Середня ціна — $17 800

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