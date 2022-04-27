Скільки в Україні Starlink та як їх використовують — Finance.ua

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Скільки в Україні Starlink та як їх використовують

Вчора 22:41Казна та Політика
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Скільки в Україні Starlink та як їх використовуютьСкільки в Україні Starlink та як їх використовують
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що мережа Starlink в Україні становлять понад 10 тис.терміналів. Поки що вони працюють безкоштовно, де розміщуються.
Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.
«Starlink за принципом дії дуже схожий на потужний роутер, територія розповсюдження сигналу залежить від відкритості приміщень та площ. Часто його використовують у польових умовах, там він працюватиме нормально на кілька сотень метрів», — розповів він.
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За словами Федорова, враховуючи воєнні дії, зазначеної кількості терміналів недостатньо.
«Думаю, що йдеться про тисячі на додаток до того, що вже є. Зв’язок сьогодні є дуже важливим для нормальної роботи державних органів та критичної інфраструктури, — зазначив міністр. — На сьогодні ми задовольнили потреби критичної інфраструктури і в медичній сфері. Після деокупації Київської та Чернігівської областей з’явилися нові потреби через проблеми з фіксованим інтернетом та мобільними вежами».
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За словами Федорова, Starlink — не єдина розробка Ілона Маска, яка потрібна Україні для успішного ведення війни.
«Ми на зв’язку, спілкуємося про це, є певні напрацювання та ідеї, але нічого такого, про що можна сьогодні публічно говорити», — додав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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