Скільки в Україні Starlink та як їх використовують — Finance.ua

«Starlink за принципом дії дуже схожий на потужний роутер, територія розповсюдження сигналу залежить від відкритості приміщень та площ. Часто його використовують у польових умовах, там він працюватиме нормально на кілька сотень метрів», — розповів він.
За словами Федорова, враховуючи воєнні дії, зазначеної кількості терміналів недостатньо.
«Думаю, що йдеться про тисячі на додаток до того, що вже є. Зв’язок сьогодні є дуже важливим для нормальної роботи державних органів та критичної інфраструктури, — зазначив міністр. — На сьогодні ми задовольнили потреби критичної інфраструктури і в медичній сфері. Після деокупації Київської та Чернігівської областей з’явилися нові потреби через проблеми з фіксованим інтернетом та мобільними вежами».