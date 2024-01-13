Скільки українських дітей перебувають за кордоном — Finance.ua

Скільки українських дітей перебувають за кордоном Сьогодні 19:14 — Особисті фінанси

Через війну мільйони українців опинилися у інших країн світу. Серед них — діти, які навчаються в країнах ЄС.

Про це повідомляє освітній омбудсман Сергій Горбачов

Українські діти за кордоном

Дані ООН не виокремлюють українських дітей у кількості всіх евакуйованих. Втім, Євростат вказує, що неповнолітні становлять 33,4% від загальної кількості - 2,1 мільйон малюків, повідомляє Сергій Горбачов.

Євростат вказує, що з 4,24 мільйонів громадян, які отримали тимчасовий захист у країнах ЄС, 33,4% - діти, близько 1,4 мільйона. Втім, дані можуть бути неточними.

«Але звертаємо увагу, що це цифри лише коли сім'ї та діти отримали тимчасовий захист у країнах ЄС. Але не всі українці його отримують. І до цієї статистики не входять дані з Великої Британії, США, Канади, Туреччини, Швейцарії, Норвегії та багатьох інших країн, до яких також виїжджали українські сім'ї», — пояснює Сергій Горбачов.

Крім того, у Франції неповнолітні можуть перебувати без дозволу, тому їх не включають до статистики тимчасового захисту.

«Тобто насправді українських дітей за кордоном більше. Але наскільки більше, наразі ні Україна, ні міжнародні організації не можуть вказати», — пояснює Сергій Горбачов.

Скільки дітей навчається за кордоном

Європейська комісія періодично звітує щодо інтеграції українських учнів до шкільних систем країн ЄС.

З 24 лютого 2022 року по 12 грудня 2023 року до шкіл ЄС інтегрували близько 831 тисячі українських учнів. У жовтні 2022 року цей показник становив 517,123 учнів. Тобто цифра зросла на більш ніж 314 тисяч дітей. Проте, цифра не враховує школярів, які не зобовʼязані відвідувати школу у іншій країні світу. Також є учні, які навчаються поза межами ЄС.

«Якщо вирахувати довоєнні показники кількості учнів, то, беручи середній показник учнів за три довоєнні роки, який становить 4,17 млн учнів, можемо вирахувати відсоток учнів, які зараз перебувають за кордоном. Це орієнтовно 25% від загальної кількості учнів», — пояснює освітній омбудман.

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