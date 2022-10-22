Скільки українцям платять у Португалії: де знайти роботу — Finance.ua

Скільки українцям платять у Португалії: де знайти роботу Вчора 17:00 — Особисті фінанси

Португалія — країна з красивою природою та історією: Атлантичний океан, протяжна берегова лінія та яскрава архітектура. Місцеві мешканці дуже доброзичливі та ведуть розмірений спосіб життя. В країні добре розвинена сучасна інфраструктура: тут якісні дороги, величезна кількість торгових центрів, супермаркетів, ринків, ресторанів та затишних кафе. Але в Португалії — одні із найнижчих зарплат у Європі.

«Це прекрасна країна для відпочинку, але не для заробітку» , — нерідко пишуть про Португалію на сайтах про переїзд до різних країн.

«Прожити можна, але накопичити не вийде»

Зарплати у Португалії коливаються від 700 євро на місяць (мінімальна) до 12 300 євро на місяць.

Половина (50%) населення заробляє менше 2640 євро.

25% населення заробляють менше ніж 1500 євро.

25% заробляють понад 7170 євро.

Більше 1000-1500 євро в Португалії можуть заробити місцеві або мігранти, які мають високу спеціалізацію у затребуваній професії, коментує Юлія Панченко — українка, яка переїхала до Португалії навесні цього року.

«Українці, які тут влаштувалися на роботу, одержують менше, близько 700-800 євро. Декому платять навіть менше „мінімалки“. Багато ви тут навряд чи заробите, якщо ви некваліфікований лікар або менеджер. На 700-800 євро в Португалії цілком можна прожити, якщо у вас немає високих запитів. Цього вистачить на базову їжу та поточні витрати. Але накопичити якусь суму навряд чи вийде», — коментує вона.

У Португалії високий рівень безробіття: на 10 мільйонів населення безробітних станом на 2022 рік налічується 700 тисяч (13,5%). До вирахування податків мінімальна заробітна плата становить 649,83 євро на місяць за умови 12 виплат на рік та 557 євро при виплатах 14 разів на рік.

Доходи португальців значно нижчі, ніж у у сусідніх країнах. Середня заробітна плата в Португалії становить 3-3,5 євро на годину. За 8-годинний робочий день можна отримати 24-26 євро. Такі зарплати, зокрема, виплачуються працівникам сфери обслуговування та сільського господарства, прибиральникам, доглядальницям, вантажникам та іншим. Якщо йдеться про висококваліфікованого фахівця чи рідкісну професії, заробітна плата може сягати 2000 євро на місяць.

Заробітна плата у Португалії за професіями:

керівники організацій — 2500-3000 євро;

IT-фахівці — 1800-3000 євро;

інженери — 1700 євро;

працівники у сфері туризму, готельного та ресторанного бізнесу — 1100 євро;

дизайнери — 1100 євро;

офіціанти, касири, кур’єри — 550–700 євро;

Де українцям простіше знайти роботу в Португалії

Якщо ви приїхали до Португалії, рятуючись від війни в Україні, вам нададуть статус тимчасового захисту. Це дає змогу одразу ж почати шукати роботу, каже Юлія Панченко. Вона радить розпочинати пошуки одразу після приїзду до країни. І якщо вам дозволяє ситуація, то і взагалі до приїзду.

«Складіть резюме англійською, а в ідеалі — португальською мовою. І розсилайте чим більше, тим краще. Будьте готові до того, що на більшість заявок від вас можуть не відповісти. Але не впадайте у відчай: це нормально. І якщо ви готові витрачати сили на пошуки, то роботу ви точно знайдете», — зазначає українка.

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