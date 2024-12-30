Скільки українців втратили житло з початку війни — Finance.ua

Скільки українців втратили житло з початку війни Сьогодні 10:19

Скільки українців втратили житло з початку війни

За час повномасштабної війни росії проти України щонайменше 3,5 мільйона осіб втратили житло.

Про це повідомила Представниця омбудсмена з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України Ольга Алтуніна.

Вона разом з Представницею з соціальних та економічних прав Оленою Колобродовою провели робочу зустріч з представниками Посольства США в Україні.

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Згідно з повідомленням, під час розмови обговорили кілька важливих питань:

розвиток та основні виклики з програмами соціального захисту для ВПО;

проблеми українців, які отримали прихисток в інших країнах;

підтримка осіб з інвалідністю та інших вразливих груп населення;

ситуація з захистом дітей, які постраждали від війни.

«Працюємо разом задля відновлення справедливості та забезпечення дотримання прав людини», — зазначено у повідомленні.

Скільки українців виїхали з країни

Як повідомлялось раніше, згідно з інформацією міністра закордонних справ України Андрія Сибіги від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну 7,5 млн наших громадян виїхали за кордон і продовжують перебувати там через війну.

За словами Сибіги, для повернення українців необхідно створити належні умови життя в Україні — потрібна безпека, для чого важливо мати достатню кількість систем ППО, відбудоване житло, створення мережі бомбосховищ.

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УНІАН За матеріалами:

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