Скільки українців втратили житло з початку війни — Finance.ua

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Скільки українців втратили житло з початку війни

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Скільки українців втратили житло з початку війни
Скільки українців втратили житло з початку війни
За час повномасштабної війни росії проти України щонайменше 3,5 мільйона осіб втратили житло.
Про це повідомила Представниця омбудсмена з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України Ольга Алтуніна.
Вона разом з Представницею з соціальних та економічних прав Оленою Колобродовою провели робочу зустріч з представниками Посольства США в Україні.
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Згідно з повідомленням, під час розмови обговорили кілька важливих питань:
  • розвиток та основні виклики з програмами соціального захисту для ВПО;
  • проблеми українців, які отримали прихисток в інших країнах;
  • підтримка осіб з інвалідністю та інших вразливих груп населення;
  • ситуація з захистом дітей, які постраждали від війни.
«Працюємо разом задля відновлення справедливості та забезпечення дотримання прав людини», — зазначено у повідомленні.

Скільки українців виїхали з країни

Як повідомлялось раніше, згідно з інформацією міністра закордонних справ України Андрія Сибіги від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну 7,5 млн наших громадян виїхали за кордон і продовжують перебувати там через війну.
За словами Сибіги, для повернення українців необхідно створити належні умови життя в Україні — потрібна безпека, для чого важливо мати достатню кількість систем ППО, відбудоване житло, створення мережі бомбосховищ.
На Finance.ua ви можете застрахувати власне чи орендоване житло від наслідків воєнних дій. Дізнавайтеся більше за посиланням нижче.

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За матеріалами:
УНІАН
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