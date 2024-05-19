Скільки українців планують залишитися у країнах Європи — дослідження — Finance.ua
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Скільки українців планують залишитися у країнах Європи — дослідження

Світ
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Фото: Euractiv
Фото: Euractiv
Приблизно половина громадян України, які вимушені були виїхати з країни через повномасштабне російське вторгнення, мають роботу у країнах Східної та Центральної Європи. Планують залишитися у країні перебування в осяжному майбутньому 70% українців.
Такі результати дослідження Міжнародної організації з Міграції (МОМ), повідомляє reliefweb.int.

Скільки працездатних українців планують поки залишатися за кордоном

Міжнародна організація з Міграції провела масштабне дослідження щодо потреб, намірів та проблем інтеграції біженців з України в 11 країнах Центральної та Східної Європи (включаючи Білорусь). У 2023 році опитування провели серед 28,7 тис. українців, із них 24 602 були працездатного віку.

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Згідно з результатами дослідження, мали намір залишатися у країні перебування в найближчому майбутньому 17 149 опитаних (70%). Інші планували повернутися до України чи переїхати до іншої країни.
У середньому частка тих, хто планував залишитися у країні, де проводилося опитування, серед респондентів працездатного віку (18−64 роки) у 2023 році була 61%.
Зокрема, у країнах:
  • Болгарія — 58%;
  • Чехія — 73%;
  • Естонія — 89%;
  • Угорщина — 44%;
  • Литва — 81%;
  • Латвія — 13%;
  • Молдова — 46%;
  • Польща — 38%;
  • Румунія — 61%;
  • Словаччина — 76%.
А серед опитаних непрацездатного віку (від 65 років) мали намір залишатися у країні прихистку 9% людей.

Рівень зайнятості українців у країнах перебування

За даними дослідження, 66% респондентів (11 290 осіб) були економічно активні - 44% мали роботу, а 22% - шукали зайнятість. Не працювали 28% опитаних.

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Рівень зайнятості українців зростає із часом перебування у країні. Наприклад, за перші півроку знайшли роботу в середньому 53% опитаних, за 7−12 місяців — 69% учасників дослідження, 19−24 місяці - 74%.
Серед економічно активних біженців рівень зайнятості у країнах був такий:
  • Болгарія — 60% (найчастіше у сфері послуг та освіти);
  • Чехія — 68% (найчастіше на виробництві, у готельній та ресторанній сферах);
  • Естонія — 71% (найчастіше на виробництві та у сфері послуг);
  • Угорщина — 62% (найчастіше на виробництві та у сфері послуг);
  • Литва — 62% (найчастіше на виробництві та у сфері послуг);
  • Латвія — 55% (основні сфери — торгівля та виробництво);
  • Молдова — 64% (найчастіше у сфері послуг, готельній та ресторанній сферах);
  • Польща — 76% (найчастіше у сфері послуг та логістики);
  • Румунія — 53% (найчастіше у сфері освіти та логістики);
  • Словаччина — 59% (найчастіше у сфері послуг та виробництві).
Основною перешкодою під час пошуку роботу три чверті респондентів в Чехії, Литві та Словаччини назвали мову.
Втім, ступінь володіння місцевою мовою на різних рівнях у країнах, де проводилося дослідження, у середньому 74%. Найменше (50%) респондентів знають мову у Латвії, найбільше — у Польщі (85%).
Інші проблеми, які називали біженці: відсутність робочих місць в районі проживання, труднощі в тому, щоб поєднувати обов’язки у сім'ї та роботу, стан здоров’я та дискримінація.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🔍

За матеріалами:
РБК-Україна
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