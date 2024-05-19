Скільки українців планують залишитися у країнах Європи — дослідження Сьогодні 16:11 — Світ

Фото: Euractiv

Приблизно половина громадян України, які вимушені були виїхати з країни через повномасштабне російське вторгнення, мають роботу у країнах Східної та Центральної Європи. Планують залишитися у країні перебування в осяжному майбутньому 70% українців.

Такі результати дослідження Міжнародної організації з Міграції (МОМ), повідомляє reliefweb.int.

Скільки працездатних українців планують поки залишатися за кордоном

Міжнародна організація з Міграції провела масштабне дослідження щодо потреб, намірів та проблем інтеграції біженців з України в 11 країнах Центральної та Східної Європи (включаючи Білорусь). У 2023 році опитування провели серед 28,7 тис. українців, із них 24 602 були працездатного віку.

Згідно з результатами дослідження, мали намір залишатися у країні перебування в найближчому майбутньому 17 149 опитаних (70%). Інші планували повернутися до України чи переїхати до іншої країни.

У середньому частка тих, хто планував залишитися у країні, де проводилося опитування, серед респондентів працездатного віку (18−64 роки) у 2023 році була 61%.

Зокрема, у країнах:

Болгарія — 58%;

Чехія — 73%;

Естонія — 89%;

Угорщина — 44%;

Литва — 81%;

Латвія — 13%;

Молдова — 46%;

Польща — 38%;

Румунія — 61%;

Словаччина — 76%.

А серед опитаних непрацездатного віку (від 65 років) мали намір залишатися у країні прихистку 9% людей.

Рівень зайнятості українців у країнах перебування

За даними дослідження, 66% респондентів (11 290 осіб) були економічно активні - 44% мали роботу, а 22% - шукали зайнятість. Не працювали 28% опитаних.

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Рівень зайнятості українців зростає із часом перебування у країні. Наприклад, за перші півроку знайшли роботу в середньому 53% опитаних, за 7−12 місяців — 69% учасників дослідження, 19−24 місяці - 74%.

Серед економічно активних біженців рівень зайнятості у країнах був такий:

Болгарія — 60% (найчастіше у сфері послуг та освіти);

Чехія — 68% (найчастіше на виробництві, у готельній та ресторанній сферах);

Естонія — 71% (найчастіше на виробництві та у сфері послуг);

Угорщина — 62% (найчастіше на виробництві та у сфері послуг);

Литва — 62% (найчастіше на виробництві та у сфері послуг);

Латвія — 55% (основні сфери — торгівля та виробництво);

Молдова — 64% (найчастіше у сфері послуг, готельній та ресторанній сферах);

Польща — 76% (найчастіше у сфері послуг та логістики);

Румунія — 53% (найчастіше у сфері освіти та логістики);

Словаччина — 59% (найчастіше у сфері послуг та виробництві).

Основною перешкодою під час пошуку роботу три чверті респондентів в Чехії, Литві та Словаччини назвали мову.

Втім, ступінь володіння місцевою мовою на різних рівнях у країнах, де проводилося дослідження, у середньому 74%. Найменше (50%) респондентів знають мову у Латвії, найбільше — у Польщі (85%).

Інші проблеми, які називали біженці: відсутність робочих місць в районі проживання, труднощі в тому, щоб поєднувати обов’язки у сім'ї та роботу, стан здоров’я та дискримінація.

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