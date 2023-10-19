Скільки українців планують повернутися з Німеччини додому: опитування — Finance.ua
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Скільки українців планують повернутися з Німеччини додому: опитування

Особисті фінанси
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Скільки українців планують повернутися з Німеччини додому: опитування
Скільки українців планують повернутися з Німеччини додому: опитування
Майже 40% українців із тимчасовим захистом у Німеччині планують повернутися в Україну. Лише 9% біженців хочуть залишитися там назавжди.
Що спонукатиме українців повертатися додому після прихистку у Німеччині, РБК-Україна розповідає з посиланням на міграційну платформу EWL.
Повернутися в Україну у близькій чи далекій перспективі планують 39% українських біженців у Німеччині. Такі результати дослідження «З Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців», яке провели платформа EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії Прем'єр-міністра Польщі.
Мінімум на рік залишитися у Німеччині хочуть 35% опитаних українців, а назавжди — 9%. Ще до закінчення війни готові повернутися 18% опитаних. Не визначилися із планами 22% респондентів.
«Кількість українців, які проживали в Німеччині у 2021 році, була відносно невеликою — близько 150 тисяч. Лише за півтора року після повномасштабного вторгнення ця цифра зросла у 6 разів. Це стало викликом, але водночас і можливістю для німецького ринку праці», — зазначає директор з міжнародного розвитку EWL Міхаліна Сєлевич.

Що мотивуватиме українців повернутися додому

Серед таких факторів українці вказують насамперед цивілізаційний вибір України:
  • реальна перспектива членства в НАТО (60%) та ЄС (55%);
  • можливість возз'єднання з сім'єю, яка залишилася в Україні (59%);
  • підвищення рівня оплати та покращення умов праці - 55%.
Понад третина (35%) опитаних вказали, що важливим чинником є податкові пільги та дешеві кредити. Ще для 30% респондентів визначальною буде підтримка держави у відбудові чи поверненні квартири чи будинку. Прості умови відкриття і ведення бізнесу мотивуватимуть повернутися 26% опитаних.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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