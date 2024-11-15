Скільки українців можуть собі дозволити купити все, що забажають — Finance.ua

Скільки українців можуть собі дозволити купити все, що забажають Вчора 19:45 — Особисті фінанси

Скільки українців можуть собі дозволити купити все, що забажають

Серед українських сімей 1,2% можуть дозволити собі купити все, що забажають. Загалом рівень добробуту працюючих громадян значно кращий.

Про це повідомляє опитування Центру Разумкова

За даними опитування, 9,1% респондентів вказали, що їм не вистачає грошей навіть на їжу. Ще 32,% відповіли, що на їжу вистачає, але купувати одяг уже важко, 48,% відповіли, що вистачає на їжу і одяг, але для купівлі чогось дорожчого (наприклад, побутової техніки) доводиться відкладати.

Крім того, 7,4% зазначили, що їм вистачає на все, заощаджень вимагають лише дуже дорогі покупки (наприклад, авто).

Стан справ у працюючих кращий, ніж у решти опитаних, там тільки чверті родин (25,2%) вистачає грошей лише на їжу. Більшість (56,9%) може дозволити собі їжу й одяг, а на купівлю чогось дорожчого вже має відкладати.

Соціологічне опитування проводилося Центром Разумкова з 6 по 12 червня 2024 року серед 2016 респондентів. Опитування проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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