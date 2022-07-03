Скільки смартфонів продали по всьому світу у травні — Finance.ua
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Скільки смартфонів продали по всьому світу у травні

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За даними Counterpoint Research, глобальний продаж смартфонів у травні знизився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Було прадоно 96 мільйонів одиниць. Це на 4% менше у порівнянні з квітнем та на 10% — у порівнянні з показниками травня 2021 року. Примітно, що це лише вдруге протягом останніх десяти років, коли цей показник опускається нижче 100 мільйонів одиниць за вказаний період. Помітно, що попередній мінімум спостерігався під час пандемії.
Загалом, незважаючи на сильний відскок після першої хвилі COVID-19 у 2020 році, продаж смартфонів все ще не повернувся до допандемічного рівня. Ланцюжки постачань стабілізуються, хоча рівень інфляції, що росте, у поєднанні з уповільненням виробництва в Китаї та українською кризою є основними факторами, що обмежують попит на смартфони. Наразі через зниження попиту постачальники накопичують запаси.
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За матеріалами:
itechua
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