Скільки штрафів вже зафіксували автоматичні системи за перевантажені фури — Finance.ua

Скільки штрафів вже зафіксували автоматичні системи за перевантажені фури Сьогодні 12:31 — Особисті фінанси

Скільки штрафів вже зафіксували автоматичні системи за перевантажені фури

17,8 тисяч постанов — саме стільки штрафів за перевищення норм вантажу було накладено в Україні у період з 1 жовтня 2021 року до 1 травня 2023 року. Загальна сума стягнень за перевантаження склала 355,6 млн гривень.

Найбільше штрафів власники вантажівок отримали в грудні 2021 року та січні 2022 року — 3,9 тисяч на суму 96,3 млн гривень й 3,7 тисяч на суму 93,4 млн гривень відповідно.

Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані Укртрансбезпеки.

Від початку повномасштабного вторгнення з березня по липень минулого року в Україні такі порушення не фіксувалися. Штрафи поновились у липні 2022 року — тоді за місяць було складено 188 постанов за перевантаження на суму трохи більше 3 млн гривень. Це найменший показник за майже три роки.

Наприкінці 2022 року кількість порушень почала рости — проте досі не сягнула показників до початку великого вторгнення. Протягом січня-квітня поточного року на дорогах України було зафіксовано 4,6 тисячі таких правопорушень на суму більш ніж 78 млн гривень. Для порівняння, це навіть менше, аніж було напередодні початку великої війни у січні 2022. Тоді за перевантаження сплатили 93,4 млн грн штрафів.

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У 2023 році кількість виявлених порушень продовжує зростати. Так, за даними Укртрансбезпеки лише за один тиждень червня було виписано 470 постанов на 6 672 500 грн. Це більше, аніж, наприклад, за весь вересень 2022 року.

Нагадаємо, що Укртрансбезпека розпочала фіксацію порушень за перевищення норм вантажу 1 жовтня 2021 року. Такі процеси здійснюються в автоматичному режимі за допомогою майже півсотні комплексів «Зважування в русі» (Weigh-in-Motion). Це — система датчиків, які на ходу зчитують вагу, габарити та номерний знак транспортного засобу і передають інформацію до спеціальної бази даних.

Головною задачею такої системи є недопущення руйнування доріг, адже надмірно навантажені фури псують асфальт — особливо влітку, коли він сильно розігрівається. За такі порушення українським законодавством передбачені штрафи на суму від 8,5 тис. до 51 тис. гривень в залежності від відсотка перевищення норми. До адміністративної відповідальності притягують тих, на кого зареєстрований транспортний засіб — громадян або компанії.

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