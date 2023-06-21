Скільки штрафів вже зафіксували автоматичні системи за перевантажені фури — Finance.ua
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Скільки штрафів вже зафіксували автоматичні системи за перевантажені фури

Особисті фінанси
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Скільки штрафів вже зафіксували автоматичні системи за перевантажені фури
Скільки штрафів вже зафіксували автоматичні системи за перевантажені фури
17,8 тисяч постанов — саме стільки штрафів за перевищення норм вантажу було накладено в Україні у період з 1 жовтня 2021 року до 1 травня 2023 року. Загальна сума стягнень за перевантаження склала 355,6 млн гривень.
Найбільше штрафів власники вантажівок отримали в грудні 2021 року та січні 2022 року — 3,9 тисяч на суму 96,3 млн гривень й 3,7 тисяч на суму 93,4 млн гривень відповідно.
Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані Укртрансбезпеки.

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Від початку повномасштабного вторгнення з березня по липень минулого року в Україні такі порушення не фіксувалися. Штрафи поновились у липні 2022 року — тоді за місяць було складено 188 постанов за перевантаження на суму трохи більше 3 млн гривень. Це найменший показник за майже три роки.
Скільки штрафів вже зафіксували автоматичні системи за перевантажені фури
Наприкінці 2022 року кількість порушень почала рости — проте досі не сягнула показників до початку великого вторгнення. Протягом січня-квітня поточного року на дорогах України було зафіксовано 4,6 тисячі таких правопорушень на суму більш ніж 78 млн гривень. Для порівняння, це навіть менше, аніж було напередодні початку великої війни у січні 2022. Тоді за перевантаження сплатили 93,4 млн грн штрафів.
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У 2023 році кількість виявлених порушень продовжує зростати. Так, за даними Укртрансбезпеки лише за один тиждень червня було виписано 470 постанов на 6 672 500 грн. Це більше, аніж, наприклад, за весь вересень 2022 року.
Скільки штрафів вже зафіксували автоматичні системи за перевантажені фури
Нагадаємо, що Укртрансбезпека розпочала фіксацію порушень за перевищення норм вантажу 1 жовтня 2021 року. Такі процеси здійснюються в автоматичному режимі за допомогою майже півсотні комплексів «Зважування в русі» (Weigh-in-Motion). Це — система датчиків, які на ходу зчитують вагу, габарити та номерний знак транспортного засобу і передають інформацію до спеціальної бази даних.
Головною задачею такої системи є недопущення руйнування доріг, адже надмірно навантажені фури псують асфальт — особливо влітку, коли він сильно розігрівається. За такі порушення українським законодавством передбачені штрафи на суму від 8,5 тис. до 51 тис. гривень в залежності від відсотка перевищення норми. До адміністративної відповідальності притягують тих, на кого зареєстрований транспортний засіб — громадян або компанії.
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За матеріалами:
Finance.ua
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