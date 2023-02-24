Скільки школярів і вчителів виїхали за кордон — Finance.ua

Скільки школярів і вчителів виїхали за кордон Сьогодні 06:02

Внаслідок повномасштабного вторгнення росії станом на сьогодні понад 500 тисяч українських дітей і 12,5 тисячі вчителів перебувають за кордоном.

Про це повідомила заступниця міністра освіти та науки України Віра Рогова, пише vseosvita.ua.

За кордоном вже більше 500 тисяч дітей, і ця цифра не була нижче 470 тисяч за останній рік. І збільшилася кількість педагогів — 12 585 вчителів знаходяться за кордоном. Це дуже великий виклик для нас, — зауважила посадовиця на презентації українсько-швейцарського проєкту «Стаємо сильнішими разом».

Згідно з інформацією Міносвіти, ще понад 161 тис. школярів і майже 26 тис. дошкільнят отримали статус внутрішньо переміщених осіб.

Форма навчання

у понад 4,1 тис. українських шкіл запроваджено очне навчання,

4,5 тис. закладів освіти навчаються за змішаною формою,

у 4,2 тис. закладах відбувається дистанційне навчання.

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