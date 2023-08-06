Скільки років потрібно працювати, щоб купити квартиру в Празі — Finance.ua
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Скільки років потрібно працювати, щоб купити квартиру в Празі

Нерухомість
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За даними CG-Index забудовника Central Group, у першому кварталі цього року людям знадобилося б 16,6 років, щоб заробити на нову квартиру у Празі площею 70 кв. метрів.
Рік тому, у першому кварталі 2022 року цей термін становив 17,3 року. Про це представники забудовника повідомили журналістів на прес-конференції у вівторок.
У третьому кварталі минулого року, за їхніми словами, мешканцям Праги потрібно 16,4 річних заробітків для придбання нової квартири.
Доступність нових квартир у Празі у довгостроковій перспективі залишається найгіршою серед усіх навколишніх столиць. Для покупки такої ж квартири, як у чеській столиці, у Братиславі потрібно 14,7 років, у Відні - 9,5 років, а у Берліні - 8,6 річних зарплат.
У Празі у 2015 році можна було купити нову квартиру за 10 річних середніх зарплат, відтоді ціни на них зросли на 150 відсотків.

Життя в Празі: вартість житла, їжі, проїзду

За матеріалами:
uamedia
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