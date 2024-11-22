Скільки разів українці платили через онлайн-каси та яка середня сума чеку — Finance.ua

Скільки разів українці платили через онлайн-каси та яка середня сума чеку Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Скільки разів українці платили через онлайн-каси та яка середня сума чеку

За даними Державної податкової служби, українці здійснили 3 млрд оплат з використанням реєстраторів розрахункових операцій (РРО) за 9 місяців 2024 року. Водночас середня сума у чеках громадян падає рік до року.

За 9 місяців 2024 року (порівняно з відповідним періодом торік) кількість транзакцій через онлайн-каси (ПРРО) за 9 місяців 2024 року зросла у 2,2 рази — до 3 млрд. Це майже половина від загальної кількості операцій за 4 роки існування системи.

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Такий ривок транзакцій трапився через введення вимоги використовувати системи ПРРО та РРО для бізнесу. За порушення цього обов’язку на бізнес чекає штраф.

Для порівняння, у 24 рази збільшилася середня кількість операцій на місяць цьогоріч з 2021-го: 340 млн проти 14 млн.

Понад 2,35 трлн грн складає загальна сума чеків. З них майже половину українці витратили цьогоріч — 1,07 трлн грн. Минулого року відповідний показник склав 503 млрд грн, що у 2,1 рази менше.

Хоч українці витратили більше грошей, проте зробили вони це за рахунок збільшення кількості покупок та зменшення середнього чеку. Наприклад, цьогоріч середній чек склав — 345 грн. Це у 3,7 рази менше від 2020 року, коли сума становила 1300 грн.

«Підприємці все частіше обирають ПРРО замість залізних фіскальників. 90% клієнтів Poster наразі працюють саме з програмними реєстраторами. Серед причин — простота обслуговування та фінансова доступність, що є ключовим для бізнесу зараз.

Попри популярність ПРРО, в Мінфіні продовжує працювати міжвідомча робоча група, яка хоче зарегулювати й обмежити роботу програмних реєстраторів. На початку року, наприклад, озвучувалась ідея заборони офлайн-режиму, що є небезпечним для роботи програмних реєстраторів в цілому. Наразі робоча група обережніша у своїх ідеях і діях, тож сподіваємось, що ПРРО і надалі зможуть повноцінно працювати й допомагати наповнювати бюджет", — Родіон Єрошек, CEO та співзасновник української компанії з автоматизації закладів Poster.

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