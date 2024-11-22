Скільки разів українці платили через онлайн-каси та яка середня сума чеку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки разів українці платили через онлайн-каси та яка середня сума чеку

Особисті фінанси
16
Скільки разів українці платили через онлайн-каси та яка середня сума чеку
Скільки разів українці платили через онлайн-каси та яка середня сума чеку
За даними Державної податкової служби, українці здійснили 3 млрд оплат з використанням реєстраторів розрахункових операцій (РРО) за 9 місяців 2024 року. Водночас середня сума у чеках громадян падає рік до року.
За 9 місяців 2024 року (порівняно з відповідним періодом торік) кількість транзакцій через онлайн-каси (ПРРО) за 9 місяців 2024 року зросла у 2,2 рази — до 3 млрд. Це майже половина від загальної кількості операцій за 4 роки існування системи.
Читайте також
Такий ривок транзакцій трапився через введення вимоги використовувати системи ПРРО та РРО для бізнесу. За порушення цього обов’язку на бізнес чекає штраф.
Для порівняння, у 24 рази збільшилася середня кількість операцій на місяць цьогоріч з 2021-го: 340 млн проти 14 млн.
Скільки разів українці платили через онлайн-каси та яка середня сума чеку
Понад 2,35 трлн грн складає загальна сума чеків. З них майже половину українці витратили цьогоріч — 1,07 трлн грн. Минулого року відповідний показник склав 503 млрд грн, що у 2,1 рази менше.
Хоч українці витратили більше грошей, проте зробили вони це за рахунок збільшення кількості покупок та зменшення середнього чеку. Наприклад, цьогоріч середній чек склав — 345 грн. Це у 3,7 рази менше від 2020 року, коли сума становила 1300 грн.
Скільки разів українці платили через онлайн-каси та яка середня сума чеку
«Підприємці все частіше обирають ПРРО замість залізних фіскальників. 90% клієнтів Poster наразі працюють саме з програмними реєстраторами. Серед причин — простота обслуговування та фінансова доступність, що є ключовим для бізнесу зараз.
Попри популярність ПРРО, в Мінфіні продовжує працювати міжвідомча робоча група, яка хоче зарегулювати й обмежити роботу програмних реєстраторів. На початку року, наприклад, озвучувалась ідея заборони офлайн-режиму, що є небезпечним для роботи програмних реєстраторів в цілому. Наразі робоча група обережніша у своїх ідеях і діях, тож сподіваємось, що ПРРО і надалі зможуть повноцінно працювати й допомагати наповнювати бюджет", — Родіон Єрошек, CEO та співзасновник української компанії з автоматизації закладів Poster.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.