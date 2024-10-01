Скільки працівників можуть забронювати — Finance.ua

Скільки працівників можуть забронювати Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Скільки працівників можуть забронювати

Бронюванню підлягають 50% від усіх військовозобов’язаних працівників підприємства. Ця кількість зафіксована станом на 18 травня 2024 року.

Для підприємств, створених після цієї дати, враховуватиметься кількість військовозобов’язаних станом на день подання списку.

Також бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники, зокрема керівники та їхні заступники, й кінцеві бенефіціарні власники підприємств, які є критично важливими для економіки та життя населення, незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

Заброньованими не можуть бути військовозобов’язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Хто саме буде заброньований, визначає керівник підприємства з огляду на критичність працівника. Списки військовозобов’язаних погоджує Міністерство оборони.

Наразі приблизно 615 тисяч військовозобовʼязаних чоловіків мають відстрочку від призову на військову службу у звʼязку з бронюванням. Як повідомили hromadske в Міністерстві економіки, найбільше заброньованих від держави — в енергетичній галузі.

Розподіл кількості заброньованих чоловіків, які працюють у галузях національної економіки, держорганах чи органах місцевого самоврядування, орієнтовно такий:

енергетична галузь — 29%;

промисловість, виробництво — 15%;

транспорт — 14%;

агропромисловий комплекс — 12%;

медицина — 6%;

оборонно-промисловий комплекс — 5%;

органи державної влади, інші державні органи — 4%;

ІТ-спеціалісти, галузь електронних комунікацій — 2%;

фінансова, банківська сфера — 2%;

сфера торгівлі — 2%;

місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування — 2%;

інші — 7%.

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