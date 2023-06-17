Скільки потрібно підписників в інстаграмі, щоб почати заробляти — Finance.ua

Скільки потрібно підписників в інстаграмі, щоб почати заробляти Сьогодні 08:40 — Особисті фінанси

Скільки потрібно підписників в інстаграмі, щоб почати заробляти

Скільки потрібно підписників в інстаграмі, щоб почати заробляти?

Існує думка, що для того, щоб у блогера купували рекламу, потрібно від 1 тис. підписників. Але жодної конкретної цифри немає. Тисяча — це вимога багатьох інстаграм бірж, блогери з меншою кількістю фоловерів просто не можуть зареєструватися.

Блогеру не варто розраховувати на серйозний заробіток, якщо на нього підписано менше 10 тис. користувачів. Якісь рекламодавці, звичайно, можуть з’явитися, але їм все ж таки зручніше працювати з декількома досить великими акаунтами, ніж із сотнею дрібних.

У випадку продажу власних товарів або послуг, кількість підписників може бути набагато нижчою. Є багато прикладів, коли аудиторія менше ніж 5 тис. приносить відчутний прибуток. Але в цьому випадку багато залежить від самого товару.

Звісно, чим більше підписників, тим більше шансів заробити. Але не лише кількість важлива. Не варто забувати і про якість. Аудиторія блогера має бути активною — переглядати, лайкати, коментувати пости.

«Потрібно ставитися до своїх підписників, як до своїх друзів, і спілкуватися з ними так, як поводишся в житті. Я багато разів стикався з підписниками, які казали мені: „Думав, що наживо ти навіть не будеш зі мною спілкуватися, тому що у мене немає таких результатів, як у тебе!“ Але я спілкуюся з усіма на рівних і після таких ситуацій люди стають найкращими вашими підписниками. Вони реагують на всі ваші історії, пишуть коментарі, підтримують вас у складний час і тим самим піднімають статистику вашого блогу. Не потрібно засмучуватися, якщо якась ваша ідея не отримує бажаний фідбек від аудиторії. У такому разі просто спілкуйтеся з аудиторією та запитуйте, чого вона чекає від вас. Давайте підписникам те, що вони хочуть бачити від вас. Слід запам’ятати правило: один лояльний підписник приведе ще підписників у твій блог».

Олександр Королюк, інстаграм-блогер та підприємець із 49 тис. підписників: «Відношення активної аудиторії до всього обсягу підписників називається залученістю. Чим вища залученість, тим цікавіший такий обліковий запис для розміщення реклами».

Зазвичай у успішних блогерів рівень залученості перебуває в районі від 2% до 5%. Зі зростанням кількості підписників залученість пропорційно зменшується.

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