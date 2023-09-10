Скільки посвідчень водія обміняли українці за кордоном — Finance.ua

Скільки посвідчень водія обміняли українці за кордоном Сьогодні 23:30 — Особисті фінанси

Скільки посвідчень водія обміняли українці за кордоном

Українці, які виїхали за кордон, можуть скористатись послугою з обміну посвідчення водія через мобільно-технічні комплекси обслуговування громадян ДП «Документ».

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

«За 8 місяців обміняно понад 25 000 посвідчень водія через ДП „Документ“ за кордоном. У центрах обслуговування громадяни України обмінюють українське посвідчення водія на таке ж українське сучасного зразка», — сказано в повідомленні.

В ДП «Документ» послуга з обміну посвідчення водія актуальна, коли:

у наявного документа закінчився термін дії;

написи на пластиковому бланку затерлися та не читаються;

особа змінила персональні дані (прізвище, ім'я, по батькові, місце реєстрації чи стать);

водій бажає замінити посвідчення старого зразка на нове.

Відновити втрачене чи викрадене посвідчення водія за кордоном поки не є можливим. У центрах обслуговування громадян ДП «Документ» надається лише послуга з обміну фізичного документа посвідчення водія або ж електронного, сформованого за допомогою Порталу Дія чи Електронного кабінету водія.

Де працюють центри ДП «Документ»

Наразі центри ДП «Документ» надають послугу сервісних центрів МВС у 6 європейських країнах. Обміняти посвідчення водія за кордоном можна у чотирьох містах Польщі: Варшаві, Гданську, Вроцлаві, Кракові; у Чехії — Празі, у Словаччині — Братиславі, у Німеччині — Берліні та Кельні, у Туреччині — Стамбулі, в Іспанії — Валенсії та Мадриді.

Із адресами усіх центрів ДП «Документ» можна ознайомитись на сайті

Читайте також: Як замінити водійське посвідчення в Дії

«В Україні е-посвідчення водія є чинними, а за кордоном вони не регламентовані міжнародним законодавством. Якщо громадянин виїхав за кордон і має виключно електронне посвідчення водія, яке не дійсне за межами нашої держави, то у центрах ДП „Документ“ можна його обміняти на пластиковий документ, який визнається за кордоном», — додали в МВС.

Нагадаємо, що наявність поліса Зеленої карти є обов’язковою умовою для перетину кордону на автомобілі з України. А на Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.