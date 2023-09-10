Скільки посвідчень водія обміняли українці за кордоном — Finance.ua

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Скільки посвідчень водія обміняли українці за кордоном

Особисті фінанси
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Скільки посвідчень водія обміняли українці за кордоном
Скільки посвідчень водія обміняли українці за кордоном
Українці, які виїхали за кордон, можуть скористатись послугою з обміну посвідчення водія через мобільно-технічні комплекси обслуговування громадян ДП «Документ».
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
«За 8 місяців обміняно понад 25 000 посвідчень водія через ДП „Документ“ за кордоном. У центрах обслуговування громадяни України обмінюють українське посвідчення водія на таке ж українське сучасного зразка», — сказано в повідомленні.
В ДП «Документ» послуга з обміну посвідчення водія актуальна, коли:
  • у наявного документа закінчився термін дії;
  • написи на пластиковому бланку затерлися та не читаються;
  • особа змінила персональні дані (прізвище, ім'я, по батькові, місце реєстрації чи стать);
  • водій бажає замінити посвідчення старого зразка на нове.
Відновити втрачене чи викрадене посвідчення водія за кордоном поки не є можливим. У центрах обслуговування громадян ДП «Документ» надається лише послуга з обміну фізичного документа посвідчення водія або ж електронного, сформованого за допомогою Порталу Дія чи Електронного кабінету водія.

Де працюють центри ДП «Документ»

Наразі центри ДП «Документ» надають послугу сервісних центрів МВС у 6 європейських країнах. Обміняти посвідчення водія за кордоном можна у чотирьох містах Польщі: Варшаві, Гданську, Вроцлаві, Кракові; у Чехії — Празі, у Словаччині — Братиславі, у Німеччині — Берліні та Кельні, у Туреччині — Стамбулі, в Іспанії — Валенсії та Мадриді.
Із адресами усіх центрів ДП «Документ» можна ознайомитись на сайті.

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«В Україні е-посвідчення водія є чинними, а за кордоном вони не регламентовані міжнародним законодавством. Якщо громадянин виїхав за кордон і має виключно електронне посвідчення водія, яке не дійсне за межами нашої держави, то у центрах ДП „Документ“ можна його обміняти на пластиковий документ, який визнається за кордоном», — додали в МВС.
Нагадаємо, що наявність поліса Зеленої карти є обов’язковою умовою для перетину кордону на автомобілі з України. А на Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:

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За матеріалами:
Finance.ua
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