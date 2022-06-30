Скільки платитимемо за газ, світло та воду з 1 липня — Finance.ua
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Скільки платитимемо за газ, світло та воду з 1 липня

Особисті фінанси
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Нагадаємо, через неспроможність багатьох газзбутів виконати умови НАК Нафтогаз із закупівлі дешевого газу для населення останній став постачальником газу для 8,8 млн господарств. Нові користувачі також отримуватимуть послуги за фіксованою ціною — 7,96 грн/м³ (з ПДВ без вартості транспортування).
Нові клієнти мають зареєструватися в компанії та отримати особисті рахунки в Нафтогазі.
Водночас, з 1 липня 2022 року для укладання договору постачання природного газу з новим постачальником непобутовим споживачам не потрібно надавати звичні документи, а саме:
  • письмовий дозвіл на перехід;
  • акт звірки
або
  • довідку від чинного постачальника із засвідченням відсутності простроченої заборгованості.
Як зазначають у НКРЕКП, таке рішення було ухвалено з метою спрощення умов зміни постачальника непобутовими споживачами.

Тарифи на воду

Як і в червні, тарифи на водопостачання та водовідведення для населення в липні залишаться на рівні тарифів, що діяли до початку війни. Це закріплено законодавчо відповідною урядовою ухвалою.
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Тарифи на електроенергію

Кабінет Міністрів пролонгував дію тарифів на електроенергію для населення. Тобто вони підвищуватимуться поки що не будуть.
Зокрема, згідно з відповідною ухвалою, чинні тарифи діятимуть до 31 жовтня 2022 року.
Нагадаємо, в рамках тарифів на електропостачання, сума в платіжці так само залежатиме від обсягу спожитих кіловат-годин, а саме:
  • 1,44 грн/кВт-година — за місячне споживання до 250 кВт-година;
  • 1,68/кВт-година — за місячне споживання понад 250 кВт-год.
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За матеріалами:
НВ
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