Скільки платитимемо за газ, світло та воду з 1 липня — Finance.ua

Скільки платитимемо за газ, світло та воду з 1 липня Вчора 08:00 — Особисті фінанси

Нагадаємо, через неспроможність багатьох газзбутів виконати умови НАК Нафтогаз із закупівлі дешевого газу для населення останній став постачальником газу для 8,8 млн господарств. Нові користувачі також отримуватимуть послуги за фіксованою ціною — 7,96 грн/м³ (з ПДВ без вартості транспортування).

Нові клієнти мають зареєструватися в компанії та отримати особисті рахунки в Нафтогазі.

Водночас, з 1 липня 2022 року для укладання договору постачання природного газу з новим постачальником непобутовим споживачам не потрібно надавати звичні документи, а саме:

письмовий дозвіл на перехід;

акт звірки

або

довідку від чинного постачальника із засвідченням відсутності простроченої заборгованості.

Як зазначають у НКРЕКП, таке рішення було ухвалено з метою спрощення умов зміни постачальника непобутовими споживачами.

Тарифи на воду

Як і в червні, тарифи на водопостачання та водовідведення для населення в липні залишаться на рівні тарифів, що діяли до початку війни. Це закріплено законодавчо відповідною урядовою ухвалою.

Тарифи на електроенергію

Кабінет Міністрів пролонгував дію тарифів на електроенергію для населення. Тобто вони підвищуватимуться поки що не будуть.

Зокрема, згідно з відповідною ухвалою , чинні тарифи діятимуть до 31 жовтня 2022 року.

Нагадаємо, в рамках тарифів на електропостачання, сума в платіжці так само залежатиме від обсягу спожитих кіловат-годин, а саме:

1,44 грн/кВт-година — за місячне споживання до 250 кВт-година;

1,68/кВт-година — за місячне споживання понад 250 кВт-год.

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