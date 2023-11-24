Скільки пішоходів в Україні оштрафували за цей рік: відповідь поліції — Finance.ua

Скільки пішоходів в Україні оштрафували за цей рік: відповідь поліції Вчора 06:10 — Особисті фінанси

Скільки пішоходів в Україні оштрафували за цей рік: відповідь поліції

Патрульна поліція за 2023 рік склала близько 10 тисяч протоколів про притягнення до відповідальності пішоходів, які порушили правила дорожнього руху

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького в ефірі телемарафону.

«Якщо брати лише за цей рік, то є близько 10 тисяч складених матеріалів саме про притягнення пішоходів до відповідальності. Над цим постійно працюємо і постійно звертаємо увагу», — сказав він.

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При цьому він звернувся до водіїв та пішоходів через снігову погоду. Білошицький закликав водіїв бути більш уважними та обережними на дорогах. Пішоходів просять звернути увагу на одяг, який допомагатиме водіям помічати їх у темну пору. Йдеться про одяг зі світловідбивальними елементами або одяг світлого кольору.

Які штрафи передбачені для пішоходів

Для пішоходів за порушення правил дорожнього руху (непокора сигналам регулювання дорожнього руху, перехід проїзної частини у невстановлених місцях, невиконання інших правил дорожнього руху) передбачено штраф у розмірі 255 гривень.

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Крім того, пішоходам або велосипедистам, які порушили ПДР, напідпитку доведеться заплатити 680 гривень штрафу. А якщо порушення призвело до створення аварійної обстановки, сума штрафу складатиме 850 гривень або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

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