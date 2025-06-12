Скільки пенсій та соцвиплат профінансовано: ПФ показав статистику — Finance.ua

Скільки пенсій та соцвиплат профінансовано: ПФ показав статистику Сьогодні 13:12 — Казна та Політика

Скільки пенсій та соцвиплат профінансовано: ПФ показав статистику

Як повідомили в Пенсійному фонді України, станом на 11 червня профінансовано такі виплати:

на пенсійні виплати — 29,3 млрд грн, в тому числі через АТ «Укрпошта» — 5,4 млрд грн, через уповноважені банки — 23,9 млрд грн;

на житлові субсидії та пільги — 1193,4 млн грн;

на страхові виплати — 1906,2 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних — 674,6 млн грн.

У червні надано 366,1 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

Принагідно нагадаємо, що Пенсійний фонд України активно запроваджує електронні сервіси, які зменшують кількість бюрократичних бар’єрів, усувають людський фактор при ухваленні рішень, підвищують прозорість і контрольованість усіх етапів обробки звернень та створюють рівні умови доступу до державних сервісів для всіх громадян.

Електронні лікарняні (е-лікарняні): медичні висновки автоматично надходять до системи ПФУ та перетворюються на листки непрацездатності. Вони миттєво відображаються в особистому кабінеті працівника та роботодавця.

Електронні трудові книжки: з 2021 р. усі записи про трудову діяльність ведуться виключно в електронному форматі. Це стало основою для автоматичного призначення та перерахунку пенсій — без черг та міжособистісної взаємодії.

Близько 80 тис. пенсій призначено автоматично.

Державний реєстр соціального страхування: єдиний реєстр, який акумулює інформацію про стаж і внески для призначення пенсій, виплат у разі тимчасової непрацездатності, компенсацій через нещасні випадки на виробництві, страхових виплат для безробітних.

Кожен користувач може самостійно перевірити внески та стаж онлайн — через портал чи мобільний застосунок ПФУ.

Онлайн-довідки про страховий стаж (ОК-5/ОК-7): миттєве отримання інформації про стаж і внески — одна з найпопулярніших послуг серед користувачів. Доступна через кабінет ПФУ або інтегрована в застосунок «Дія».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.