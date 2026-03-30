Скільки офіційно заробляють працівники ТЦК

Зарплатня нараховується за різними принципами

В Україні рівень оплати праці співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) суттєво відрізняється. Кінцеві суми залежать від посади, статусу працівника та регіону служби. З урахуванням надбавок окремі категорії можуть отримувати понад 40 тис. грн на місяць.

Про це повідомляють Новини. Live з посиланням на Головне управління комунікацій Збройних сил України.

Як формується оплата праці

Штат ТЦК та СП складається з військовослужбовців, державних службовців та працівників.

Тому фінансове забезпечення їм нараховується за різними принципами. Військовослужбовці отримують грошове забезпечення. Тоді як нарахування державним службовцям та працівникам здійснюються відповідно до системи оплати праці.

Зокрема на період воєнного стану, що передбачено постановою Кабміну, посадові оклади державних службовців та працівників ТЦК розраховуються із застосуванням коефіцієнтів 2 або 1,5 — залежно від території, на якій розташований центр комплектування.

Працівникам, які безпосередньо виконують обовʼязки та завдання (наскрізні професії), виплачують щомісячні надбавки за роботу з особливими умовами праці:

на територіях активних бойових дій — 100 відсотків посадового окладу;

на територіях можливих бойових дій — 50 відсотків посадового окладу.

Скільки співробітники ТЦК отримують на руки

Грошове забезпечення військовослужбовців

Розмір грошового забезпечення військовослужбовців ТЦК та СП з усіма надбавками та доплатами залежать від категорії й становлять:

офіцерський склад — від 23 689 до 48 359 грн на місяць;

сержантський склад — 20 590−30 180 грн;

рядовий склад — 20 183−26 112 грн.

Зарплати держслужбовців у тилу

Зарплати державних службовців в тилу після відрахування передбачених законодавством податків та зборів такі:

головний спеціаліст — 22 025−25 358 грн/місяць;

провідний спеціаліст — 22 113−24 375 грн;

спеціаліст — 21 634−24 166 грн.

Працівники, які виконують функції обслуговування, отримують на руки від 17 211 грн до 25 502 грн на місяць.

Оплата праці за окремими професіями

Працівники наскрізних професій:

прибиральник, сторож, оператор котельні — 7 809−9 628 грн;

слюсар, електромонтер — 9 225−10 055 грн;

інспектор з військового обліку — 9 934−10 787 грн.

Зарплати в зонах активних бойових дій

Держслужбовці:

головний спеціаліст — 42 536−47 286 грн;

провідний спеціаліст — 41 780−47 125 грн;

спеціаліст — 41 039−43 631 грн.

Працівники, які виконують функції обслуговування — 34 977−47 237 грн.

Прибиральники службових приміщень та оператори котелень — 11 568−12 325 грн.

На територіях можливих бойових дій зарплати співробітників ТЦК такі:

головний спеціаліст — 32 957−37 754 грн/місяць;

провідний спеціаліст — 33 049−36 322 грн;

спеціаліст — 32 361−36 048 грн;

працівники, які виконують функції обслуговування — 28 690−37 449 грн;

прибиральник, сторож, оператор котельні — 9 491−11 149 грн;

слюсар, електромонтер — 13 500−14 530 грн;

інспектор з військового обліку — 11 705−12 590 грн.

Щодо кількості ТЦК та СП, які наразі працюють в Україні, та чисельності співробітників центрів в Головному управлінні комунікацій ЗСУ зазначили, що це інформація з обмеженим доступом та не підлягає розголошенню.

