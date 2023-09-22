Скільки можуть заробити українські біженці в Німеччині (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки можуть заробити українські біженці в Німеччині (інфографіка)

Особисті фінанси
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У Німеччині не вистачає робочих рук, але зарплати вищі, ніж у Польщі чи багатьох інших країнах Європи. Це одна з причин трудової міграції поляків та вибору країни прихистку українців.
Скільки можна заробити у Німеччині людям із професійно-технічною освітою, пише businessinsider.com.pl.
Рівень зарплат у Німеччині відрізняється залежно від регіону. Зокрема, у західній частини країни можна в середньому за рік можна заробити на 13 тисяч євро більше, ніж у східній.
Загалом рівень зарплат за професіями такий:
  • пекар та кондитер — 34 647 євро до відрахувань (2887 євро/місяць).
  • маляр (фарбування, лакування) — 35 603 євро (2967 євро/місяць);
  • м’ясник (переробка м’яса) — 34 959 євро (2913 євро/місяць);
  • сантехнік, фахівець із систем опалення та кондиціонування — 43 777 євро (3648 євро/місяць);
  • механік — 47 104 євро за місяць близько 3925 євро);
  • металообробка (зварювальник, фрезерювальник) — 42 533 євро (3544 євро/місяць).
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Середня зарплата у Німеччині у 2022 році складала 4105 євро на місяць. Але працівники, які займаються фізичною роботою, заробляють менше. Наприклад, українські біженці, які мають право на роботу нарівні з німцями, можуть розраховувати на такі зарплати.
Скільки можуть заробити українські біженці в Німеччині (інфографіка)
Водночас найвищі зарплати — на керівних посадах компаній та у лікарів. Наприклад, хірурги в середньому заробляють 10 196 євро на місяць, анестезіологи — 9099 євро на місяць.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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