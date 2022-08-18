Скільки може проїхати електромобіль з розрядженою батареєю — Finance.ua
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Скільки може проїхати електромобіль з розрядженою батареєю

Технології&Авто
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Британське видання WhatCar? в рамках масштабного тесту машин на батарейній тязі вирішило встановити, скільки може проїхати електромобіль на розрядженій батареї., пише avtomir.ua.
Йдеться про ситуацію, коли бортовий комп’ютер показує залишок запасу ходу 0 км, але фізично машина ще здатна рухатися.
Як відомо, у бензинових та дизельних машин існує так званий аварійний буфер — запас пального, який «приховано» для екстреної ситуації. Зазвичай такого резерву вистачає, щоб проїхати додатково 40-80 км, дотягнувши до найближчої АЗС. Схожа система є і в електромобілів: так, якщо панель приладів показує, що в акумуляторі більше не залишилося енергії, це не означає, що електромобіль відразу ж «заглухне».
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Так ось, видання WhatCar? встановило, що деякі моделі можуть подолати ще 20-30 км «після розряджання». Звичайно, не завжди цього достатньо для того, щоб доїхати до найближчої зарядки, однак у місті такого запасу точно вистачить.
Найкращим у цьому відношенні є BMW i4 eDrive40 M Sport: у тесті британських колег машина показала загальний запас ходу 509 км, з яких 30 км виявилися резервними. У спину йому дихають Kia Niro EV та Volvo XC40 Recharge з аварійним запасом 27 кілометрів.
Ну а загалом ТОП виглядає так:
  • BMW i4: 30 км
  • Kia Niro EV: 27,2 км
  • Volvo XC40 Recharge: 27,2 км
  • Volkswagen ID.5: 24 км
  • Kia EV6: 20,8 км
  • MG ZS EV: 20,8 км
  • Tesla Model 3: 20,8 км
  • Tesla Model Y: 17,6 км
  • Cupra Born: 16 км
  • BMW iX3: 8 км.
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За матеріалами:
Finance.ua
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