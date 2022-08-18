Скільки може проїхати електромобіль з розрядженою батареєю — Finance.ua

Скільки може проїхати електромобіль з розрядженою батареєю Вчора 05:25 — Технології&Авто

Британське видання WhatCar? в рамках масштабного тесту машин на батарейній тязі вирішило встановити, скільки може проїхати електромобіль на розрядженій батареї., пише avtomir.ua.

Йдеться про ситуацію, коли бортовий комп’ютер показує залишок запасу ходу 0 км, але фізично машина ще здатна рухатися.

Як відомо, у бензинових та дизельних машин існує так званий аварійний буфер — запас пального, який «приховано» для екстреної ситуації. Зазвичай такого резерву вистачає, щоб проїхати додатково 40-80 км, дотягнувши до найближчої АЗС. Схожа система є і в електромобілів: так, якщо панель приладів показує, що в акумуляторі більше не залишилося енергії, це не означає, що електромобіль відразу ж «заглухне».

Так ось, видання WhatCar? встановило, що деякі моделі можуть подолати ще 20-30 км «після розряджання». Звичайно, не завжди цього достатньо для того, щоб доїхати до найближчої зарядки, однак у місті такого запасу точно вистачить.

Найкращим у цьому відношенні є BMW i4 eDrive40 M Sport: у тесті британських колег машина показала загальний запас ходу 509 км, з яких 30 км виявилися резервними. У спину йому дихають Kia Niro EV та Volvo XC40 Recharge з аварійним запасом 27 кілометрів.

Ну а загалом ТОП виглядає так:

BMW i4: 30 км

Kia Niro EV: 27,2 км

Volvo XC40 Recharge: 27,2 км

Volkswagen ID.5: 24 км

Kia EV6: 20,8 км

MG ZS EV: 20,8 км

Tesla Model 3: 20,8 км

Tesla Model Y: 17,6 км

Cupra Born: 16 км

BMW iX3: 8 км.

До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.