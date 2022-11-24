Скільки може працювати мобільний зв'язок без світла — Finance.ua

Скільки може працювати мобільний зв'язок без світла Сьогодні 14:00

Якщо зникає світло, на базових станціях мобільних операторів автоматично підключають альтернативне живлення — батареї та генератори. Їх роботи вистачає найчастіше на 4-5 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівницю прес-служби компанії Vodafone Вікторію Рубан.

«Після 4-5 годин їх треба заряджати, як павербанки. На повну підзарядку треба до 20 годин. Тому Vodafone використовує будь-які альтернативні джерела живлення від дизель-генераторів до сонячних панелей, але таке обладнання є не скрізь, а лише на критично важливих вузлових об‘єктах», — пояснила вона.

Там, де це можливо, оператори часто об’єднуються з іншими бізнесами — ТРЦ, підприємствами. Вони підключаються до їхніх стаціонарних дизель-генераторів.

«Ми стежимо за ситуацією і готуємось до різних сценаріїв. Усе обладнання, окрім оптоволокна, потребує електроживлення, і його відсутність — критична для роботи мережі. Тому ми вживаємо різних заходів, щоб забезпечити зв’язок попри тривалі відключення електроенергії», — додала Вікторія Рубан.

При цьому мобільні оператори в Україні закуповують додаткове обладнання, дизель-генератори, нові акумуляторні батареї, щоб абонентам можна було залишатися на зв’язку довше.

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