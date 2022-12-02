Скільки людей на землі володіють мобільними телефонами - дані ООН — Finance.ua
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Скільки людей на землі володіють мобільними телефонами - дані ООН

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За оцінками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), близько 1,3 млрд людей досі не мають доступу до електроенергії.
Майже дві третини жителів планети віком понад 10 років — понад 5,2 мільярда людей — мають у своєму розпорядженні мобільний телефон у 2022 році.
Про це свідчать дані спеціалізованої установи ООН «Міжнародна спілка електрозв’язку» (ITU).
У документі зазначено, що цей показник становить 73%.
Найвища частка тих, хто має мобільний телефон, зареєстрована в Європі — 93%.
В Африці — найнижча — 61% серед населення старше 10 років.
«Мобільні телефони — найпоширеніший інструмент для використання інтернету. Частка тих, у кого вони є, вказує на доступність інтернету», — йдеться в повідомленні.
За даними ITU, 75% молодих людей у світі мають доступ до інтернету, у 2021 році цей показник становив 72%.
В ITU також зазначили, що «інтернет став доступнішим у всіх регіонах світу і серед груп з різним рівнем доходу», проте поширення інтернету відбувається все ж таки нерівномірно.
«Рівень доступності інтернету зростає, але не так швидко і рівномірно у всьому світі, як необхідно», — сказала обраний генсек ITU Дорін Богдан-Мартін.
«Занадто багато людей, як і раніше, живуть у цифровій пітьмі. Наше глобальне завдання полягає в тому, щоб задіяти ресурси, які б дозволили кожному отримати вигоду від доступу до мережі», — додала генсек ITU.

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За матеріалами:
Lenta.UA
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