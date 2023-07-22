Скільки коштують приватні будинки під Києвом влітку — Finance.ua

Скільки коштують приватні будинки під Києвом влітку Сьогодні 10:00 — Нерухомість

Скільки коштують приватні будинки під Києвом влітку

Влітку традиційно знижується попит на купівлю житла — квартир і приватних будинків. Війна ще більше знизила активність на ринку: багато людей не наважується на серйозну покупку. Ті, хто давно планував придбати будинок за містом, часто відкладають омріяну покупку на невизначений час.

Але водночас багато хто хоче виїхати за місто, бо не відомо, яка ситуація буде зі світлом в Києві, чи не почне РФ знову обстрілювати електростанції восени. Вже зараз українські енергетики заговорили про те, що нас може чекати ще складніша зима, ніж минулого року.

Можливо, ближче до осені продажі будуть активніші, каже РБК-Україна рієлтор Світлана Бащук з компанії Legion Real Estate.

На формування цін досі впливає пам’ять про вторгнення росії в Київську область минулої весни. Клієнти досі нечасто купують будинки по Житомирській трасі, не дуже добре продається житло і по Вишгородському напрямку.

Найдорожчі будинки — на південь від Києва. По Одеській трасі та поруч з нею нерухомість коштує найдорожче, каже рієлтор.

«Значно дешевше — Броварський та Бориспільський напрямки. Також — поблизу Вишгорода. У західному напрямку по Житомирській трасі є багато хороших варіантів, але багато людей досі реагують з острахом, коли чують про цей напрямок. Пам’ятають бої в Макарові та поблизу. Тому по Житомирській трасі зараз, крім одиничних випадків, продажів не бачу взагалі», — пояснює представниця Legion Real Estate.

Ціни на будинки з ремонтом площею від 100 квадратних метрів у передмісті Києва:

На захід від Києва, Житомирська траса: близько 150 тисяч доларів;

Східний напрямок, Бровари та Бориспіль: 150 тисяч;

На північ від столиці, Вишгородський напрямок: 120−130 тисяч;

Південний напрямок, в бік Обухова: 180−200 тисяч і вище;

Софіївська, Петропавлівська Борщагівка: 180−200 тисяч.

«Якщо будинки й купують, то переважно з готовим ремонтом. Такі, в які можна заїхати й жити, з готовими комунікаціями. Заміське житло без ремонту купують ще рідше. На недобудоване житло попит ще нижчий. Без ремонту часто можна купити житло за Києвом за ціною 100−110 тисяч доларів. Тоді треба розраховувати, що приблизно ще 40−50 тисяч треба вкласти в ремонт», — звертає увагу Світлана Бащук.

Прогноз

Затишшя на ринку доволі мінливе, і якщо знизиться ракетна небезпека та постійна загроза з боку рф, попит на будинки за містом зросте. Експерт впевнена, що як тільки люди побачать відносну стабільність, то знову охоче купуватимуть житло.

«Минулого року восени продажів не було взагалі. Рієлтори якось виживали на оренді. Але я вважаю, що з часом все має піти в позитивний бік. Восени й далі ближче до зими попит буде зростати. Вже багато людей повернулися з інших країн і ще повертатимуться», — каже Світлана Бащук.

Якщо зараз люди частіше просто виїздять на об'єкти та дивляться, прицінюються, то восени будуть вже приймати рішення про купівлю, каже вона.

«Зараз скоріше аналізують, думають, але не купують. Їздять на перегляд будинків. Погода гарна, літня — чому б не поїхати? А осінній сезон — це вже такий період, коли клієнти частіше визначаються і будуть активніше купувати», — прогнозує співрозмовниця.

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